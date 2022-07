Frauen-EM: Rund 370.000 Tickets in der Gruppenphase verkauft

Isländische Fans auf der Tribüne. © Tim Goode/PA Wire/dpa

So viele Zuschauer wie nie zuvor haben bisher die Spiele bei der 13. Fußball-Europameisterschaft der Frauen in England verfolgt.

London - 369.314 Karten seien alleine für die Gruppenphase verkauft worden, teilte die UEFA am Dienstag mit. Das sind im Schnitt 15.300 bei 24 Spielen. Dass der Besucherrekord für eine gesamte EM übertroffen wird, war schon länger klar. Die Marke stand bei 240.055 von 2017 in den Niederlanden.

Für die EM in England wurden schon über 500.000 Tickets verkauft. Allerdings gab es bei dem Turnier auch einige nicht ausverkaufte Spiele und ausverkaufte Begegnungen, bei denen einige Eintrittskarten offensichtlich nicht genutzt wurden.

Das Eröffnungsspiel zwischen England und Österreich hatten 68.871 Zuschauer im Old Trafford von Manchester gesehen. Das Finale am 31. Juli in London ist mit knapp 90.000 Fans ausverkauft.

Die UEFA als Dachorganisation des europäischen Fußballs berichtete auch von Rekordzahlen bei der Nutzung der offizielle Webseite und der Mobil-App. „Ich freue mich unheimlich auf die K.o.-Runden, in denen wir fantastische Spiele sehen werden. Wenn die Trophäe am 31. Juli in Wembley dem Siegerteam überreicht wird, werden wir ein wunderbares Vermächtnis hinterlassen“, sagte die UEFA-Abteilungsleiterin und frühere deutsche Nationalspielerin Nadine Keßler. dpa