DFB-Spielerin liebt TV-Star: Bilder zeigen ihr Date bei Frauen-EM

Von: Armin T. Linder

Beim Date gab‘s Blumen und einen gemeinsamen Café-Besuch. © Lou Schaaf bei Instagram

DFB-Star Sara Doorsoun und ihre Promi-Lebensgefährtin Lou tauschen während der Frauen-EM öffentlich Worte des Vermissens aus. Sie hatten immerhin auch Zeit für ein Treffen in London.

London - Der Traum vom EM-Titel lebt! Deutschlands Fußball-Frauen sind ins Finale eingezogen, wo am Sonntag (zu sehen live im Free-TV) die Engländerinnen warten. Dank zweier Treffer von Alexandra Popp meisterte das DFB-Team das Halbfinale gegen Frankreich mit einem 2:1 (1:1). Für Deutschland heißt das: Die Zeit der Insel geht weiter.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge dürfte das Louise Schaaf, genannt „Lou“, verfolgen. Sie hatte 2021 die weltweit erste lesbische Dating-TV-Show „Princess Charming“ gewonnen. Bei dem TVNow-Format der RTL-Mediengruppe wurde sie von „Princess Charming“ Irina Schlauch auserwählt und das Glück mit einem Kuss besiegelt.

Frauen-EM: DFB-Star Sara Doorsoun und „Princess Charming“-Siegerin Lou sind ein Paar

Die wahre Liebe wurde aus dem TV-Techtelmechtel allerdings nicht. Die fand Lou vielmehr bei einer DFB-Fußballerin: Sara Doorsoun (30). Ihre Beziehung ist schon seit einigen Monaten kein Geheimnis mehr. Insofern kann Lou sich auch öffentlich zu Wort melden und das Liebesglück für alle sichtbar zelebrieren. Oder Liebesunglück? Von beidem etwas.

Kurz vorm Viertelfinale teilte Louise Schaaf bei Instagram mit ihren rund 97.000 Fans einen Schwung Fotos nebst Video (alle sehen Sie durch Klick auf die Pfeile/Wischen). Die Aufnahmen entstanden den Angaben zufolge bei einer „Date Night“ der beiden in London und zeigen sie unter anderem vor einem Café. Wann genau die Bilder aufgenommen wurden, ist nicht ganz klar. Gut möglich, dass das Date am Montag, 18. Juli, stattgefunden hat. Nach der geglückten Vorrunde hatten die DFB-Damen einen Tag frei, sodass auch Doorsoun abkömmlich war. Auf einem Foto ist das Paar auch umschlungen vorm Team-Bus zu sehen.

Frauen-EM: DFB-Star Sara Doorsoun trifft „Princess Charming“-Siegerin Lou in London

Als sie das Instagram-Posting absetzte, waren Doorsoun und Schaaf jedenfalls schon wieder getrennt. Denn die TV-Prominente schrieb: „Du wirst dolle vermisst, Hase.“ Doorsoun reagiert prompt in den Kommentaren: „Und wie ich dich vermisse!! Gefällt mir ganz und gar nicht“, schreibt die DFB-Spielerin mit schnaubendem Emoji. Es folgt ein „Hmmmpf“ von Lou und ein „Und Peanut gefällt es auch nicht“ von Doorsoun, die damit ihren Hund meint.

Sara Doorsoun beim Jubel nach dem Sieg gegen Österreich. © Wunderl/Beautiful Sports/Imago

In den Kommentaren schwärmen Follower mit Worten wie „Ihr seid so Zucker zusammen“ und „Ihr Schnuckis“ vom tollen Paar. Und in besagten Instagram-Dialog der beiden Verliebten mischt sich ein Fan und schreibt, was wohl viele denken: „Haltet bitte noch bis zum Finale durch.“ Soll heißen: Wenn Doorsoun mit den DFB-Frauen den EM-Titel nach Hause bringt, waren die schwierigen Tage des Getrenntseins es wert. Dazu wird die DFB-Spielerin ja gebraucht: Im Halbfinale kam Doorsoun als Einwechselspielerin zum Einsatz. Wussten Sie, dass Teamkollegin Giulia Gwinn mit einem Profi-Fußballer zusammen ist? (lin)