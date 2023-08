Spielplan zur Frauen-WM: Wo läuft die K.o.-Runde live im TV?

Von: Marcel Schwenk

Die Frauen-WM 2023 biegt auf die Zielgerade ein, die K.o.-Phase ist in vollem Gange. Wo laufen die Spiele live im TV oder Stream?

Sydney – In wenigen Tagen steht bei der Frauen-WM 2023 das Finale in Sydney an. Mittlerweile wurde bereits ein Großteil der Spiele absolviert, vor dem Viertelfinale sind nur noch acht Partien zu bestreiten.

Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland Zeitraum: 20. Juli bis 20. August 2023 Teilnehmende Teams: 32 Titelverteidiger: USA Übertragung im TV und Live-Stream: ARD, ZDF

Frauen-WM 2023 live: Deutsche Nationalmannschaft nach Vorrunden-Aus enttäuscht

Nicht mehr mit dabei ist die deutsche Nationalmannschaft, die schon nach der Vorrunde die Segel streichen musste. Vier Punkte aus drei Partien waren zu wenig, das 1:1 im abschließenden Gruppenspiel gegen die südkoreanische Auswahl besiegelte das Aus. Im Anschluss zeigte sich ein Großteil des Teams untröstlich, Kapitänin Alexandra Popp wählte auf Instagram emotionale Worte.

Ebenfalls überraschend war auch das frühe Ausscheiden der Titelverteidigerinnen aus den USA. In einem dramatischen Elfmeterschießen scheiterten Megan Rapinoe und Co. im Achtelfinale an Schweden. Im Anschluss gab es – wie auch für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft – Kritik aus der Heimat.

Trifft im Viertelfinale der Frauen-WM auf Australien: die französische Frauen-Nationalmannschaft. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Frauen-WM 2023 live: Wer spielt wann im Viertelfinale gegeneinander?

Für die acht verbliebenen Nationen geht es nun im Viertelfinale weiter. Die erste Partie der Runde der letzten Acht steigt bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (11. August) um 3.00 Uhr deutscher Zeit. Wie gewohnt werden die restlichen Begegnungen live zu sehen sein, ZDF und ARD teilen sich die Übertragungen untereinander auf.

Den Auftakt in die ganz heiße Phase bestreiten Spanien und die Niederlande, ehe sich am Freitagmorgen ab 9.30 Uhr Japan und Schweden gegenüberstehen. Am Samstag (12. August) kommt es um 9.00 Uhr zum Aufeinandertreffen von Australien und Frankreich, bevor England und Kolumbien ab 12.30 Uhr das letzte Halbfinal-Ticket ausspielen.

Frauen-WM 2023 live: Wer überträgt das Viertelfinale im TV und Live-Stream?

Datum Uhrzeit Paarung Übertragung Freitag, 11. August 3.00 Uhr Spanien – Niederlande Live-Stream auf sportschau.de Freitag, 11. August 9.30 Uhr Japan – Schweden ARD Samstag, 12. August 9.00 Uhr Australien – Frankreich ZDF Samstag, 12. August 12.30 Uhr England – Kolumbien ZDF

