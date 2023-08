Wo läuft Deutschland gegen Südkorea live im TV und Stream? Hier sehen Sie die Frauen-WM

Von: Alexander Kaindl

Deutschland trifft im letzten Gruppenspiel der Frauen-WM am Donnerstag auf Südkorea. Wo ist die Partie live im TV und Live-Stream sehen? Alle infos zur Übertragung.

Brisbane – Die Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland ist in vollem Gange, und Deutschland träumt natürlich nach wie vor vom Titel. Nachdem die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im Jahr 2022 Vize-Europameister wurde, strebt sie nun bei der Weltmeisterschaft danach, den Pokal wieder in die Höhe zu stemmen. Doch zuerst muss das Team das Achtelfinale erreichen. Am Donnerstag, 3. August, kämpfen die deutschen Frauen im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea um den Einzug in die nächste Runde. Hier finden Sie alle Informationen zur Übertragung im Fernsehen und im Live-Stream.

Die Partie zwischen Deutschland und Südkorea steigt am Donnerstag, 3. August . Anstoß ist um 12 Uhr (MESZ) .

und Südkorea steigt am . Anstoß ist um . Das WM-Spiel wird live im ZDF übertragen.

übertragen. Außerdem wird die Begegnung im Live-Stream bei zdf.de gezeigt.

Deutschland gegen Südkorea gefordert – es geht um den Einzug ins WM-Achtelfinale

Der letzte Weltmeistertitel der deutschen Frauenmannschaft datiert aus dem Jahr 2007. Da sich nun erstmals 32 Teams für die Endrunde qualifiziert haben, wird der Weg ins Finale sicherlich nicht einfacher.

Die Frauen-Fußball-WM 2023 findet vom 20. Juli bis 20. August statt. Gespielt wird in Australien und Neuseeland. Das Finale ist für den 20. August um 12:00 Uhr (MESZ) terminiert. Die Partien werden in Deutschland live von den Sendern ARD und ZDF übertragen.

Nachdenklich: Alexandra Popp (links) und Sara Däbritz nach der Niederlage gegen Kolumbien. © dpa

Deutschland hofft auf den großen Triumph bei der Weltmeisterschaft

Der Modus der Frauen-Weltmeisterschaft 2023 ähnelt dem der Herren-WM. Insgesamt nehmen 32 Mannschaften teil, die in acht Gruppen mit je vier Teams gegeneinander antreten. Die beiden besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich schließlich für die K.o.-Phase.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat den endgültigen Kader mit 23 Spielerinnen kurz vor der Abreise des DFB-Teams bekanntgegeben. Hier ist das Aufgebot von Deutschland für die Frauen-Fußball-WM 2023:

Deutschlands Mannschaft bei der WM 2023

Tor: Merle Frohms, Ann-Katrin Berger, Stina Johannes

Abwehr: Sara Doorsoun, Chantal Hagel, Marina Hegering, Kathrin Hendrich, Sophia Kleinherne, Sjoeke Nüsken, Felicitas Rauch

Mittelfeld/Sturm: Nicole Anyomi, Jule Brand, Klara Bühl, Sara Däbritz, Laura Freigang, Svenja Huth, Lena Lattwein, Melanie Leupolz, Sydney Lohmann, Lina Magull, Lena Sophie Oberdorf, Alexandra Popp, Lea Schüller

Zeitverschiebungen bei der Frauen-Weltmeisterschaft

Fußballfans müssen bei ihrer Planung die Zeitverschiebung zwischen Deutschland, Australien und Neuseeland beachten. Während Neuseeland Deutschland um zehn Stunden voraus ist, gibt es in Australien verschiedene Zeitverschiebungen.

Perth liegt sechs Stunden vor Deutschland, Adelaide siebeneinhalb, Sydney, Brisbane und Melbourne jeweils acht Stunden. Die Spiele werden daher nach deutscher Zeit zwischen 3 Uhr morgens und 14:30 Uhr nachmittags angepfiffen.

Berlin (GER) Perth (AUS) Adelaide (AUS) Sydney, Melbourne, Brisbane (AUS) Auckland, Wellington, Dunedin, Hamilton (NZL) 12.00 18.00 (+6h) 19.30 (+7,5h) 20.00 (+8h) 22.00 (+10h)

Alle WM-Spiele sind live im TV oder Stream zu sehen

Gut für deutsche Fußballfans: Alle 64 Spiele der Frauen-WM 2023 sind live im TV und auch per Stream auf den Plattformen von ARD und ZDF zu sehen. Beide Sender haben sich die TV-Rechte gesichert, nachdem es zuvor längere Verhandlungen gegeben hatte.

Das ZDF zeigte bereits das erste Gruppenspiel der deutschen Elf gegen Marokko und überträgt nun auch das dritte Gruppenspiel gegen Südkorea. Die ARD hatte die Niederlage gegen Kolumbien am 30. Juli gezeigt. Sollte sich Deutschland für die K.o.-Phase qualifizieren, werden ARD und ZDF abwechselnd alle weiteren Spiele live ausstrahlen. Das Endspiel, welches am 20. August um 12.00 Uhr im Stadium Australia in Sydney stattfindet, wird vom ZDF gezeigt. (akl)

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Alexander Kaindl sorgfältig überprüft.