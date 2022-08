Frauenfußball-EM sorgt für neue Zuschauerrekorde

87.192 Zuschauer verfolgten im Wembley-Stadion das Finale der Frauen-EM. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Die Europameisterschaft der Fußball-Frauen hat für TV-Rekorde gesorgt. 365 Millionen Menschen verfolgten live die EM-Spiele in England vor dem Bildschirm und damit doppelt so viele wie bei der EM 2017, wie die Europäische Fußball-Union UEFA mitteilte.

Berlin - Das Endspiel am 31. Juli im Wembley-Stadion, das die gastgebenden Lionesses mit 2:1 nach Verlängerung gegen die DFB-Frauen gewannen, hatte mit 50 Millionen Fans die meisten Zuschauer bei einer Frauen-EM überhaupt. Das war laut UEFA mehr als dreimal so viel wie beim Frauen-Endspiel 2017 (15 Millionen). Allein in Deutschland hatten das Finale 17,897 Millionen Menschen in der ARD gesehen.

Auch die Zuschauerzahlen in den Stadien mit insgesamt 574.875 Fans (durchschnittlich 18.544 pro Spiel) und 87.192 Fans beim Finale stellen Rekordzahlen dar. Das Finale in Wembley elektrisierte dabei die meisten Fans bei einer EM-Endrunde überhaupt. Der bisherige Rekord mit 79.115 Zuschauern wurde laut UEFA beim Entscheidungsspiel der Männer 1964 zwischen Spanien und der Sowjetunion im Santiago Bernabéu in Madrid aufgestellt. dpa