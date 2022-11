WM 2022 live im TV und Stream: Diese Spiele laufen am Dienstag im Free-TV

Von: Patrick Mayer

Die WM in Katar startet am 21. November 2022 - welche Spiele werden in Deutschland im TV und Stream übertragen? © Sven Hoppe/picture alliance/dpa

Die WM 2022 findet in Katar statt. ARD, ZDF und Magenta TV - wer zeigt die Spiele der Weltmeisterschaft live im TV und im Live-Stream? Die Übersicht.

München – Vielleicht noch kein Turnier war so umstritten in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft wie die WM 2022 in Katar. Der Vorwurf an schweren Menschenrechtsverletzungen beim Bau von Arenen und Infrastruktur, der ungewöhnliche Termin im Winter - es gab im Vorfeld reichlich Kritik. So sorgte das Sponsoring von WM-Gastgeber Katar etwa auch bei der JHV 2021 des FC Bayern München für Tumulte und Riesen-Aufregung.

WM 2022 live im TV und Live-Stream: ARD, ZDF und MagentaTV zeigen die Spiele aus Katar

Stattfinden wird die WM 2022 in Katar dennoch - aller Bedenken vieler Fans und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) zum Trotz. Gespielt wird zwischen dem 20. November und dem 18. Dezember 2022 in insgesamt acht Stadien in den Städten Doha (Hauptstadt), ar-Rayyan, Lusail, al-Chaur und al-Wakra. Das mit Abstand größte Stadion ist das Lusail Iconic Stadium mit einem Fassungsvermögen von 86.250 Zuschauern. Hier steigt auch das Endspiel.

Weil Katar mit rund 2,7 Millionen Einwohnern ein sehr kleines Ausrichterland ist, reduzierte der Fußball-Weltverband Fifa die Zahl der Arenen von ursprünglich zwölf auf letztlich acht Stadien. Das Eröffnungsspiel ist im al-Bayt-Stadion in al-Chaur vorgesehen - etwa 50 Kilometer nördlich von Doha entfernt.

WM 2022 live im TV und Live-Stream: Diese Spiele werden am Dienstag übertragen

Begegnung Termin TV Live-Stream Ecuador - Senegal 29. November 2022, 16 Uhr MagentaTV MagentaTV Niederlande - Katar 29. November 2022, 16 Uhr ARD, MagentaTV ARD, MagentaTV Iran - USA 29. November 2022, 20 Uhr ARD, MagentaTV ARD, MagentaTV Wales - England 29. November 2022, 20 Uhr MagentaTV MagentaTV

WM 2022 live im TV und Live-Stream: In diesen Stadien wird in Katar gespielt

Stadt al-Chaur: al-Bayt-Stadion - Fassungsvermögen 60.000 Zuschauer (Eröffnungsspiel am 21. November)

- Fassungsvermögen 60.000 Zuschauer (Eröffnungsspiel am 21. November) ar-Rayyan: Education City Stadium : 40.000 Zuschauer, Khalifa International Stadium : 40.000 Zuschauer, Ahmed bin Ali Stadium : 21.282 Zuschauer

: 40.000 Zuschauer, : 40.000 Zuschauer, : 21.282 Zuschauer Doha: Stadium 974 : 40.000 Zuschauer, al-Thumama-Stadion : 40.000 Zuschauer

: 40.000 Zuschauer, : 40.000 Zuschauer al-Wakra: al-Janoub-Stadium : 40.000 Zuschauer

: 40.000 Zuschauer Lusail: Lusail Iconic Stadium: 86.250 Zuschauer (WM-Finale am 18. Dezember)

Wird zur WM 2022 mitten in die Wüste gebaut: Lusail Iconic Stadium nahe Doha, hier im Modell. © IMAGO / Sven Simon

WM 2022 live im TV und Live-Stream: ARD, ZDF und MagentaTV haben TV-Rechte für Katar

Zum Spielplan: In der Gruppenphase sind pro WM-Spieltag vier Partien vorgesehen - je eines um 11 Uhr, um 14 Uhr, um 17 Uhr und um 20 Uhr (MEZ). Das Achtelfinale beginnt am 3. Dezember mit je zwei Spielen pro Tag. Es folgt eine Spielpause am 7. und 8. Dezember. Für den 9. und 10. Dezember sind das Viertelfinale sowie für den 13. und 14. Dezember das Halbfinale vorgesehen.

Nach zwei Tagen Pause steigt das „Spiel um Platz 3“, ehe das Lusail Iconic Stadium Austragungsort des WM-Finales sein wird. Übrigens: Bei Lusail handelt es sich um ein Urbanisierungsprojekt, das nordöstlich von Doha auf 35 Quadratkilometern mitten in der Wüste errichtet wird. Quasi ein komplett neues Stadtquartier. Es ist eines dieser polarisierenden Rand-Themen der WM 2022.

WM 2022 in Katar: Eröffnungsspiel, Gruppenphase und Finale - die Termine der Weltmeisterschaft

Spielrunde Termin Free-TV Live-Stream Eröffnungsspiel 21. November ARD oder ZDF ardmediathek.de, zdf.de, MagentaTV Gruppenphase 21. November bis 2. Dezember ARD oder ZDF (insgesamt 48 von 64 Spielen) ardmediathek.de, zdf.de, MagentaTV WM-Achtelfinale 3. bis 6. Dezember ARD oder ZDF (insgesamt 48 von 64 Spielen) ardmediathek.de, zdf.de, MagentaTV WM-Viertelfinale 9. und 10. Dezember ARD oder ZDF (insgesamt 48 von 64 Spielen) ardmediathek.de, zdf.de, MagentaTV WM-Halbfinale 13 und 14. Dezember ARD oder ZDF ardmediathek.de, zdf.de, MagentaTV Spiel um Platz 3 17. Dezember - MagentaTV WM-Finale 18. Dezember ARD oder ZDF ardmediathek.de, zdf.de, MagentaTV

Doch, wer überträgt die Weltmeisterschaft aus dem Emirat? Wo sind die Spiele live im Free-TV zu sehen? Nur im Pay-TV? Welcher Streaming-Anbieter zeigt die Partien im Live-Stream? ARD, ZDF, RTL oder MagentaTV? Vorneweg: Sky (Bundesliga-Rechte-Inhaber) und DAZN (Bundesliga- und Champions-League-Übertragung) haben keine exklusiven TV-Rechte an der Fußball-WM. Stattdessen laufen alle 64 Spiele bei MagentaTV, einer Tochter des deutschen Kommunikations-Riesen Telekom. Aber: Nur 16 WM-Spiele streamt MagentaTV exklusiv.

Und die anderen 48 Spiele? Diese sind bei ARD und ZDF im Wechsel zu sehen. Dazu gehören verbindlich alle Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, egal, wie weit das DFB-Team kommt. Die DFB-Elf konnte sich unter Bundestrainer Hansi Flick frühzeitig für das Turnier qualifizieren. Auch das Eröffnungsspiel, die Halbfinal-Partien und das Endspiel zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender. Und zwar nicht nur im Free-TV, sondern über ihre jeweiligen Mediatheken auch im Live-Stream für alle mobilen Endgeräte.

WM 2022 live im TV und im Live-Stream: Bei Heim-EM 2024 kommt noch RTL hinzu

Übrigens: Auch die 51 Spiele der EM 2024 teilen sich MagentaTV (51 Spiele), ARD und ZDF (zusammen 34 Partien). Als vierter Rechteinhaber kommt bei der Heim-EM dann noch RTL (17 Spiele) dazu. Aber zuerst steht im kommenden Winter eine in vielerlei Hinsicht unkonventionelle Weltmeisterschaft an - übertragen von ARD, ZDF und MagentaTV. (pm)