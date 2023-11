Freiburgs Personallage bleibt angespannt

Viele Leistungsträger stehen dem SC Freiburg derzeit nicht zur Verfügung und Besserung ist vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Darmstadt 98 nicht in Sicht.

Freiburg - Merlin Röhl ist mit einer Verletzung von der deutschen U21-Nationalmannschaft zurückgekehrt und verschärft die ohnehin schon angespannte Personallage des SC Freiburg.

Der zuletzt formstarke Mittelfeldspieler wird wegen einer Gewebeverletzung im Bereich der Achillessehne „aller Wahrscheinlichkeit nach ausfallen“, sagte SC-Trainer Christian Streich vor dem Spiel in der Fußball-Bundesliga gegen den SV Darmstadt 98 am Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Die Situation ist in den letzten Wochen nicht besser geworden“, so der Coach weiter.

Neben Röhl fallen auch Leistungsträger wie Kapitän Christian Günter oder Maximilian Philipp aus. Da die Verantwortlichen bei vielen Spielern nicht abschätzen können, wann sie wieder zur Verfügung stehen, könnte in der Wintertransferperiode etwas passieren. „Die Scouting-Abteilung schaut“, sagte Streich. „Es geht darum, bei welchen Spielern wir sagen, dass wir das machen würden, und welcher Verein bereit ist, einen guten Spieler abzugeben. Das müssen wir abwägen, aber wir hatten bisher auch einfach Pech.“

Mit dem seit vier Spielen sieglosen Aufsteiger aus Hessen kommt „eine gute und mutige Bundesliga-Mannschaft“ nach Freiburg, sagte Streich. „Man hat das Gefühl, die denken, sie haben nichts zu verlieren und spielen einfach.“ dpa