„An Ignoranz schwer zu überbieten“: Hamann rechnet mit Nagelsmann „nach Familienausflug“ ab

Von: Jannek Ringen

Die Partie im DFB-Pokal zwischen dem VfB Stuttgart und dem BVB schaute sich Julian Nagelsmann mit seiner Freundin an. Dafür gab es Kritik von Didi Hamann.

Stuttgart – Im Achtelfinale des DFB-Pokals musste Borussia Dortmund erneut anerkennen, dass der VfB Stuttgart den Vizemeister zum zweiten Male binnen weniger Wochen verdient schlagen konnte. Die Partie zwischen den beiden Topteams der Bundesliga sah sich auch Bundestrainer Julian Nagelsmann von der Tribüne aus an.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 36 Jahre), Landsberg am Lech Bundestrainer seit: 22. September 2023 Bilanz: 4 Spiele (ein Sieg, ein Unentschieden, zwei Niederlagen)

Nagelsmann schaut DFB-Pokal-Spiel mit Freundin auf der Tribüne

Am Mittwochabend (6. Dezember) kam es in Stuttgart zum Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund. Im Achtelfinale des DFB-Pokals setzten sich die Schwaben mit 2:0 durch und schlugen den BVB zum zweiten Mal binnen weniger Wochen. Damit müssen sich die Dortmunder vom ersten Titel der Saison verabschieden.

Auf der Tribüne in der Stuttgarter MHPArena war auch Bundestrainer Julian Nagelsmann zu finden. Der 36-Jährige war in Begleitung seiner Freundin Lena Wurzenberger und sah unter anderem mit Deniz Undav, der sich nach der Partie zum DFB bekannt hatte, zahlreiche potenzielle Nationalspieler. TV-Experte Didi Hamann hatte an seinem Besuch jedoch einiges auszusetzen.

Der Stadionbesuch von Julian Nagelsmann sorgt für Unverständnis bei Didi Hamann. © IMAGO / Revierfoto; IMAGO / Sportfoto Rudel

Hamann kritisiert Nagelsmanns „Familien-Ausflug“

Dass seine Lebensgefährtin an seiner Seite saß, missfiel dem TV-Experten. „Als ich das gesehen habe, dachte ich mir: Das darf nicht wahr sein. Der Nationalmannschaft steht das Wasser bis zum Hals und der Bundestrainer macht einen Familien-Ausflug nach Stuttgart, nachdem Motto: Es wird schon gut gehen“, sagte Hamann über den Auftritt des Bundestrainers bei der Bild.

Während sein Kollege Lothar Matthäus nichts Kritisches an dem Besuch gesehen hatte, ging Hamann noch weiter. „Für mich ist das unprofessionell, unverständlich und an Ignoranz schwer zu überbieten“, fügte der ehemalige Spieler des FC Liverpool hinzu.

Anfangseuphorie verfolgen – Nagelsmann und DFB unter Druck

Der Druck auf Bundestrainer Nagelsmann und die deutsche Nationalmannschaft ist nach der schwachen Länderspielpause im November enorm groß. Von der anfänglichen Euphorie, welche es nach dem Amtsantritt des ehemaligen Bayern-Coaches rund um die DFB-Elf gegeben hatte, ist aktuell kaum noch etwas übrig geblieben.

Ein halbes Jahr vor der Europameisterschaft im eigenen Land präsentiert sich der Gastgeber in einer schlechten Verfassung. Deshalb folgt von TV-Experte Hamann auch die Kritik am Auftritt des Bundestrainers in Stuttgart. (jari)