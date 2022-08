Nico Schulz „bestreitet die Vorwürfe“: BVB veröffentlicht Statement zur Anzeige

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Dortmund-Star Nico Schulz wurde angezeigt. © Kirchner-Media / Imago

Strafanzeige gegen Nico Schulz: Dem Abwehrspieler von Borussia Dortmund wird häusliche Gewalt vorgeworfen. Der BVB hat nun eine Stellungnahme veröffentlicht.

Update vom 7. August, 13.43 Uhr: Der Dortmunder Bundesliga-Profi Nico Schulz weist nach Angaben seines Vereins Vorwürfe der häuslichen Gewalt zurück. „Nico Schulz hat uns mitgeteilt, dass er sich mit Hilfe anwaltlichen Beistands gegen diese Vorwürfe zur Wehr setzen wird und obendrein die Unschuldsvermutung für sich in Anspruch nimmt“, teilte der BVB am Sonntag mit. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Dortmund auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur Ermittlungen gegen den 29 Jahre alten Ex-Nationalspieler sowie eine Hausdurchsuchung bestätigt, wie zuerst die Bild am Sonntag berichtet hatte.

„Die erhobenen Vorwürfe, von denen Borussia Dortmund bis zur Medienberichterstattung keinerlei Kenntnis hatte, wiegen äußerst schwer und sind für den BVB schockierend“, teilte der BVB mit. „Borussia Dortmund nimmt sie sehr ernst und distanziert sich von jeglicher Form der Gewalt. Borussia Dortmund ist jedoch kein Verfahrensbeteiligter und hat keinerlei Einsicht in Ermittlungsakten oder in die offenbar vorliegende Strafanzeige.“

Nico Schulz weist Vorwürfe zurück: Borussia Dortmund veröffentlicht Stellungnahme

Erhoben wurden die Vorwürfe laut Bild am Sonntag von einer Ex-Freundin von Schulz. Die Social-Media-Profile des Bundesliga-Profis bei Twitter und Instagram waren am späten Samstagabend deaktiviert. „Borussia Dortmund hat die gestrige Medienberichterstattung in Bezug auf strafrechtlich erhobene Vorwürfe - das Privatleben von Nico Schulz betreffend - zum Anlass genommen, umgehend ein Gespräch mit dem Spieler und seinen Beratern zu führen“, schrieb der BVB. „Der Spieler bestreitet die gegen ihn erhobenen Strafvorwürfe.“

Weiter heißt es: „Da es sich um ein schwebendes Verfahren im frühen Anfangsstadium der Ermittlungen handelt und die Sach- und Rechtslage für Borussia Dortmund Stand heute äußerst unklar ist, können wir derzeit noch keine arbeitsrechtlichen und disziplinarischen Maßnahmen verlässlich und rechtssicher entscheiden“, teilte Dortmund mit. „Wir behalten uns diese allerdings jederzeit für einen Zeitpunkt vor, zu dem wir objektiv mehr wissen.“

Nico Schulz: Ex-Freundin stellt Strafanzeige wegen häuslicher Gewalt – BVB reagiert

Erstmeldung vom 7. August, 7.10 Uhr: Dortmund - Auftakt nach Maß für Borussia Dortmund! Der BVB besiegte im ersten Bundesliga-Topspiel der Saison Bayer Leverkusen mit 1:0. Kapitän Marco Reus erzielte schon nach neun Minuten das Tor des Abends, als er das Leder aus kürzester Distanz über die Linie bugsierte.

Das große Gesprächsthema am Tag nach dem ersten Dreier dürfte aber das Ermittlungsverfahren gegen Nico Schulz sein. Was war passiert?

Nico Schulz Geboren: 1. April 1993 (Alter: 29 Jahre), Berlin Borussia Dortmund Linksverteidiger Marktwert: 4 Millionen Euro

Nico Schulz: Ex-Freundin stellt Strafanzeige wegen häuslicher Gewalt – BVB reagiert

Wie die Bild-Zeitung und der Sportinformationsdienst (SID) am späten Samstagabend berichteten, hat eine frühere Partnerin des BVB-Stars Strafanzeige gestellt. Der Vorwurf: häusliche Gewalt. Die Dortmunder Staatsanwältin Sonja Frodermann erklärte: „Es ist aufgrund der Strafanzeige einer Ex-Freundin ein Ermittlungsverfahren anhängig. Es hat eine Hausdurchsuchung gegeben und es wurden Speichermedien sichergestellt.“

Borussia Dortmund hat bereits reagiert, ließ sich auf SID-Anfrage wie in der BamS zitieren: „Uns war von einem staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren - das Privatleben von Nico Schulz betreffend - bisher nichts bekannt. Wir nehmen die Berichterstattung zum Anlass, das direkte Gespräch mit dem Spieler über die schwerwiegenden Vorwürfe zu suchen.“

Borussia Dortmund kündigt Gespräch mit Nico Schulz an: Spieler steht seit Monaten auf Verkaufsliste

Die Bild zitiert in ihrem Bericht detailliert aus Mails und Chat-Protokollen, die Teil der Anzeige sein sollen. Die Vorwürfe beziehen sich demnach auf Vorgänge aus dem Jahr 2020.

Was wird nun aus Schulz? Der Linksverteidiger steht beim BVB seit Monaten auf dem Abstellgleis.

Im Video: Dortmund besiegt Leverkusen

Nico Schulz wechselte für 25 Millionen Euro von Hoffenheim nach Dortmund

Die Verantwortlichen hätten den 25-Millionen-Flop, der 2019 von der TSG Hoffenheim nach Dortmund wechselte, am liebsten schon lange verkauft. Ein Abnehmer ließ sich im bisherigen Transfer-Sommer aber noch nicht finden.

Fotostrecke: Die Champions-League-Sieger seit 1992/93 - bekommen Sie noch alle zusammen? Fotostrecke ansehen

Der Vertrag des zwölfmaligen deutschen Nationalspielers (seit November 2020 ohne DFB-Einsatz) ist noch bis zum 30. Juni 2024 gültig. Schulz stand in der vergangenen Saison noch neun Mal in der BVB-Startelf. Zum Bundesliga-Auftakt gegen Leverkusen war er nicht im Dortmunder Kader. (akl/sid)