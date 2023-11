1. FSV Mainz 05: Wissenswertes rund um Gründung, Erfolge, Trainer und Co.

Der ehemalige Spieler und Trainer des 1. FSV Mainz: Jürgen Klopp © picture alliance / Thomas Frey/d / Thomas Frey

Den 1. FSV Mainz 05 gibt es schon lange. Erfolg stellte sich jedoch erst in den letzten Jahrzehnten mit dem Aufstieg in die Bundesliga ein.

Gegründet wurde der 1. FSV Mainz 05 im Jahr 1905 – damals noch ohne Namen.

Der Verein litt lange unter finanziellen Schwierigkeiten.

Unter Jürgen Klopp gelang erstmals der Aufstieg in die 1. Fußballbundesliga.

Mainz – Langer Atem zahlt sich am Ende schließlich doch noch aus, das werden sich wohl viele Mainzer Fußballfans gedacht haben, als der 1. FSV Mainz 05 2004 endlich den Sprung in die Bundesliga schaffte. Tatsächlich taten sich die Mainzer bereits bei ihrer Gründung als Pioniere des Fußballs hervor. Bis sie dafür belohnt wurden, sollte aber noch viel Zeit vergehen.

1. FSV Mainz 05: Von der Gründung zu den ersten Erfolgen

Die Anfänge des 1. FSV Mainz 05 lassen sich, wie der Name schon andeutet, ins Jahr 1905 zurückverfolgen. Damals gründeten im März des Jahres begeisterte Fußballer einen zunächst namenlosen Verein, den sie später 1. Mainzer Fußballclub Hassia 05 tauften. Schon nach wenigen Jahren gewann der noch junge Fußball-Sport aufgrund der Vereinsspiele in Mainz an Popularität. Schon bald konnten die 05er ihren ersten eigenen Sportplatz beziehen und lockten mit ihren Partien mehr als 1.000 Zuschauer an.

Mit Ende des Ersten Weltkriegs entstand durch eine Fusion mit dem Sportverein 08 Mainz der 1. Mainzer Fußball- und Sportverein 05 in seiner heutigen Form. Die Mainzer konnten sich im neu gegründeten Liga-System regional bewähren und errangen mehrmals die Hessenmeisterschaft. Nach der Auflösung im Zweiten Weltkrieg und der folgenden Wiedergründung konnte der 1. FSV Mainz 05 aber nicht an die vorherigen Erfolge anknüpfen. Nach einigen Jahren in der neu gegründeten 2. Bundesliga mussten sich die Mainzer 1976 aus finanziellen Gründen aus dem Profisport zurückziehen.

1. FSV Mainz 05: Die wichtigsten Titel und Aufstiege

1988 gelang dem 1. FSV Mainz 05 der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Dort kämpften die Mainzer in den ersten Jahren immer wieder gegen den Abstieg. Mit Beginn der Ära Klopp bekamen die Mainzer jedoch Aufwind und verpassten zwei Jahre in Folge nur knapp den Aufstieg. Dieser gelang erstmals 2004. In ihrer ersten Bundesliga-Phase hielten die Mainzer drei Jahre durch, bevor sie wieder abstiegen. 2008 gelang der zweite Aufstieg in die 1. Bundesliga.

Wichtige Erfolge:

1964/65 - DFB-Pokal Viertelfinale

1999/00 - DFB-Pokal Viertelfinale

2005/06 - DFB-Pokal Viertelfinale

2017/18 - DFB-Pokal Viertelfinale

2008/09 - DFB Pokal Halbfinale

2005/06 - Qualifikation für den UEFA-Pokal

2011/12 - Teilnahme an der Qualifikationsrunde für die UEFA Europa League

2014/15 - Teilnahme an der Qualifikationsrunde für die UEFA Europa League

2016/17 - Erreichen der UEFA Europa League Gruppenphase

1. FSV Mainz 05: Trainer-Historie und die Ära Klopp

Vor allem in den Anfangsjahren des Vereins konnten sich nur wenige Trainer der 1. Mannschaft lange behaupten. Bis heute bekanntester Trainer des 1. FSV Mainz 05 ist Jürgen Klopp. Seit 1990 spielte er insgesamt elf Jahre lang für den Verein: Zuerst im Sturm, später auch im Mittelfeld und zuletzt in der Abwehr. Im Abstiegskampf 2001 beförderte die Vereinsführung den damals verletzten Klopp zum Trainer. Zuvor hatte dieser bereits eng mit dem vorherigen Trainer Wolfgang Frank (* 21. Februar 1951, † 7. September 2013) zusammengearbeitet.

Jürgen Klopp verfügte zwar nicht über den nötigen Trainerschein, dafür aber über ein abgeschlossenes Sportstudium. Unter seiner Führung konnte der 1. FSV Mainz 05 zuerst den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga sichern und 2004 sogar in die Bundesliga aufsteigen. Am Ende der Saison 2007/08 verließ Klopp den FSV Mainz 05, der es nach dem Abstieg im Vorjahr nicht zurück in die 1. Liga geschafft hatte.

1. FSV Mainz 05: Trainerlegenden nach Klopp

Nachfolger von Jürgen Klopp war der ehemalige norwegische Nationalspieler Jørn Andersen. Dieser führte den 1. FSV Mainz 05 zwar wieder in die Bundesliga, wurde aber noch vor Beginn der nächsten Saison wegen Unstimmigkeiten wieder entlassen. Mit dessen Nachfolger Thomas Tuchel sorgten die Mainzer in der Bundesliga für einen Rekordstart. Unter ihm entstand ein temporeiches Spiel mit Schwerpunkt auf einem starken Angriff. Tuchel trennte sich nach fünf Jahren wieder von Mainz.

1. FSV Mainz 05: Top-Transfers im Laufe der Zeit

Mit der festen Verankerung in der Bundesliga und dem damit einhergehenden Erfolg sind auch die Transfervolumina des 1. FSV Mainz 05 gestiegen. So leistete sich der Verein in den vergangenen Jahren immer mehr Spieler für mehrere Millionen Euro Ablöse:

Saison Spieler Ex-Verein Ablösesumme 2016/17 Jhon Córdoba (27) FC Granada 6,5 Mio. € 2018/19 Jean-Philippe Mateta (22) Olympique Lyon 8 Mio. € 2018/19 Pierre Kunde Malong (24) Atlético Madrid 7,5 Mio. € 2018/19 Moussa Niakhaté (24) FC Metz 6 Mio. € 2019/20 Jeremia St. Juste (23) Feyenoord 9 Mio. € 2019/20 Edimilson Fernandes (24) West Hamm United 7,5 Mio. € 2019/20 Aarón Martin (23) Esp. Barcelona 6 Mio. €

Im Vergleich zu den Einnahmen, die der 1. FSV Mainz 05 mit Spielerverkäufen einfährt, halten sich die Einkäufe des 1. FSV Mainz aber zurück. Hier brachte Innenverteidiger Abdou Diallo bei seinem Wechsel zum Erstligisten Borussia Dortmund in der Saison 2018/19 eine Rekordablöse von 28 Mio. € ein. Im folgenden Jahr erzielte der Mittelfeldspieler Jean-Philippe Gbamin mit seinem Wechsel zum FC Everton 25 Mio. € Ablöse.