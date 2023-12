FSV Mainz 05 gegen SC Freiburg heute live: Hier sehen Sie die Bundesliga im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt Mainz 05 den SC Freiburg. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Mainz – Die Bundesliga-Partie zwischen Mainz 05 und dem SC Freiburg steigt am Sonntag, 3. Dezember 2023, um 15.30 Uhr in Mainz. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FSV Mainz 05 gegen SC Freiburg: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Mainz 05 und dem SC Freiburg wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

FSV Mainz 05 gegen SC Freiburg: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Mainz 05 und dem SC Freiburg im Live-Stream übertragen.

Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 3. Dezember 2023, um 15.00 Uhr mit den Vorberichten, um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

FSV Mainz 05 gegen SC Freiburg: Wer holt sich den Sieg?

Der 13. Spieltag steht an in der Fußball-Bundesliga und der FSV Mainz 05 benötigte dringend Punkte im Abstiegskampf. Die Rheinhessen erwarten in der heimischen Arena den SC Freiburg. Einfach wird ein Sieg gegen das Team von Cheftrainer Christian Streich nicht, das kürzlich Olympiakos Piräus in der Europa League mit 5:0 besiegt hat.

„Ich bin froh, dass wir wieder einen Konkurrenzkampf haben. Die Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich habe das Gefühl, dass wir einen Kader haben, der flexibel ist“, sagte Mainz-Cheftrainer Jan Siewert auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den SC Freiburg.

„Es wird für mich persönlich das schwierigste Spiel, was ich mit dieser Mannschaft bislang hatte. Freiburg gibt einem wenig Möglichkeiten, die muss man konsequent nutzen“, so Siewert weiter, der sich zum Comebacker der letzten Woche äußerte: „„Wir müssen Geduld mit Jonny haben. Er hat mit Sicherheit das Spiel auch verkraften müssen. Das waren viele emotionale Eindrücke für ihn. Wie lange er schon spielen kann, werden wir im Verlauf des Spiels sehen.“

Der SC Freiburg ist zu Gast beim FSV Mainz 05. © IMAGO/H. Langer

Siewert hofft gegen Freiburg erneut auf eine massive Unterstützung der eigenen Fans: „Unsere Fans haben uns in Hoffenheim sensationell durch harte Phasen getragen, das wird auch gegen Freiburg wieder ein wichtiger Faktor.“ (smr)