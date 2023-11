Neuling zittert vor Freude: Nagelsmann vereint ehemaliges Traum-Duo beim DFB

Von: Korbinian Kothny, Tom Springer

Die ‚hässlichen Vögel‘ sind zurück: Füllkrug und Ducksch, einst erfolgreiches Sturmduo bei Werder Bremen, treffen nun im DFB-Team aufeinander.

Frankfurt – Vor zwei Jahren dominierten sie noch die 2. Bundesliga. Nun sind sie plötzlich Teil des deutschen Nationalteams, wenn das DFB-Team in der kommenden Länderspielpause zunächst auf die Türkei (18. November, Olympiastadion in Berlin) und dann auf Österreich (21. November, Ernst-Happel-Stadion in Wien) trifft: Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch.

Marvin Ducksch Bundesliga-Spiele für Werder Bremen 44 Bundesliga-Tore und Assists für Werder Bremen 16, 11 Vorherige Vereine Borussia Dortmund, SC Paderborn, FC St. Pauli, Holstein Kiel, Fortuna Düsseldorf, Hannover 96

Julian Nagelsmann bringt die „hässlichen Vögel“ in die Nationalmannschaft

Nachdem der ehemalige Nationaltrainer Hansi Flick mit der Berufung von Niclas „Lücke“ Füllkrug bereits im letzten Jahr die Lücke im DFB-Sturm gefüllt hatte, vervollständigt nun sein Nachfolger Julian Nagelsmann den Angriff der „hässlichen Vögel“. Diesen Spitznamen hatten sich Füllkrug und sein ehemaliger Sturmpartner Marvin Ducksch bei Werder Bremen selbst gegeben. Gemeinsam führten sie die Hanseaten erst zum Aufstieg und dann zum Klassenerhalt in der Bundesliga, bevor Füllkrug im Sommer zum BVB wechselte.

Natürlich nahm Ducksch nach Nagelsmanns Anruf sofort Kontakt zu seinem ehemaligen und bald wieder Sturmpartner auf. „Ich habe ihn tatsächlich versucht zu erreichen“, verriet Ducksch in einem Interview seines Vereins: „Er ist erst nicht rangegangen, am Abend haben wir dann aber kurz getextet.“

Die „hässlichen Vögel“ sind zurück: Bundestrainer Julian Nagelsmann vereint Marvin Ducksch (links) und Niclas Füllkrug im DFB-Angriff. © IMAGO / RHR-Foto, IMAGO / Jan Huebner, IMAGO / Icon Sportswire

Julian Nagelsmann erfüllt Marvin Duckschs „Kindheitstraum“ und begründet Nominierung

Sicherlich freute sich Füllkrug mit und für seinen ehemaligen Sturmpartner, mit dem er möglicherweise wieder auf dem Feld stehen wird. Darauf scheint auch Julian Nagelsmann zu hoffen, wie er bei der Erklärung für Duckschs Nominierung bekannt gab: „Er kennt ,Fülle‘ sehr gut, auch das ist sicherlich eine Komponente, die uns helfen kann.“ Weitere Gründe seien zudem seine „sehr guten Standards“ und sein „sehr guter Torabschluss“ gewesen, so Nagelsmann.

„Im Fußball kannst du nicht höher kommen, als für dein Land spielen zu dürfen. Deswegen ist es wirklich ein Kindheitstraum, der für mich in Erfüllung geht“, schwärmte Ducksch, der sich mit vier Toren und vier Vorlagen für Werder Bremen in der aktuellen Bundesliga-Saison ins Rampenlicht gespielt hat: „Daran merke ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin.“

Marvin Ducksch liefert und zweifelt kurz an seiner Nominierung

Er hatte kurz Zweifel, ob beim entscheidenden Anruf tatsächlich der echte Nagelsmann am anderen Ende der Leitung war. „Ich habe schon darüber nachgedacht, ob der Anruf echt ist“, verriet der gebürtige Dortmunder schmunzelnd und fügte dann hinzu: „Ich habe aber relativ früh die Stimme erkannt und dann war mir klar, dass es der Bundestrainer ist.“

Dass die Nominierung nur ein Geschenk Nagelsmanns ist, widerlegen Duckschs beeindruckende Statistiken. Nach 20 Toren und zehn Vorlagen in 29 Zweitligaspielen für Werder Bremen liefert der 1,88 Meter große Stürmer auch in der ersten Liga. Werder-Trainer Ole Werner schätzt vor allem die Spielintelligenz seines Stürmers, der zuletzt gegen Wolfsburg (2:2) ein Traumtor erzielte, insgesamt aber nicht zu den Top-Torschützen der Bundesliga gehört.

Julian Nagelsmann bringt Marvin Ducksch zum Zittern und der könnte Niclas Füllkrug nacheifern

„Wenn du bei einem Topclub 20 Tore schießt, ist das weniger hoch zu bewerten, als wenn ­­­­du bei einem nicht so hoch bewerteten Club viele Tore und Vorlagen hast“, erklärte Nagelsmann weiter. Insgesamt hat Ducksch in 44 Bundesligaspielen für die Grün-Weißen immerhin 16 Tore und elf Vorlagen erzielt.

Die Coolness, die den Stürmer vor dem gegnerischen Tor auszeichnet, fehlte ihm kurz am Telefon:„Ich war sehr aufgeregt und nervös – das kenne ich eigentlich so gar nicht von mir. In dem Fall war es aber definitiv so. Ich habe kurz am ganzen Körper gezittert“, beschrieb Ducksch: „Nach dem Telefonat habe ich einmal durchgeatmet, um das zu realisieren. Danach habe ich direkt meinen besten Freund angerufen.“

Sollte Marvin Ducksch in einem der kommenden Länderspiele zum Einsatz kommen, könnte er fast genau ein Jahr nach seinem Kollegen Füllkrug debütieren. Dieser hatte sein erstes Spiel am 16. November 2022 gegen den Oman (1:0) und erzielte sofort sein erstes Tor im DFB-Trikot – im Alter von 29 Jahren. Ducksch ist derzeit 29 Jahre alt und freut sich auf sein Debüt am 18. oder 21. November. Und wer weiß: Vielleicht gehen das Duo auch bei der Heim-EM 2024 gemeinsam auf Torejagd. (tos)

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Korbinian Kothny sorgfältig überprüft.