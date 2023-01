Füllkrug vor Werder-Verbleib

Niclas Füllkrug (r) steht bis 2025 in Bremen unter Vertrag. © Carmen Jaspersen/dpa

Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug plant fest mit seinem Verbleib bei Werder Bremen zumindest für den Rest dieser Bundesliga-Saison.

Bremen - „Ich gehe davon aus, dass ich normal hier bleibe. Es sind drei Tage, deswegen bin ich ganz entspannt“, sagte der 29-Jährige in einem Sky-Interview nach dem 2:1 (1:0)-Sieg gegen den VfL Wolfsburg. Die Transferfrist endet am kommenden Dienstag. „Ich glaube nicht, dass da jetzt noch etwas passiert“, fügte Füllkrug später im Gespräch mit Bremer Journalisten hinzu.

Füllkrug schoss gegen Wolfsburg seine Saisontore Nummer 12 und 13. Weil er in dieser Saison auch zum Nationalspieler aufstieg und sogar bei der WM in Katar zweimal traf, war seitdem immer wieder über einen möglichen Wechsel des Angreifers noch im Januar oder im Sommer spekuliert worden.

Füllkrug räumte sogar Anfragen anderer Vereine während der Winterpause ein. „Alles, was kam, wurde in erster Instanz von mir abgelehnt. Ich habe es nicht an Werder rangelassen“, sagte er. Seinen Vertrag mit den Bremern hatte er erst im vergangenen Sommer bis zum 30. Juni 2025 verlängert.

Zu 100 Prozent ausschließen könne er einen Wechsel aber nie, „weil Werder Bremen ein Wirtschaftsunternehmen ist“, sagte Füllkrug. „Wenn ein Verein so viel Not am Mann hat, dass er eine Summe hinlegt, bei der man nicht Nein sagen kann, dann muss das ein Verein wie Werder einfach machen.“ Davon gehe er aber bis zum 31. Januar nicht mehr aus. dpa