Schau mal, Hansi! Diese beiden Stürmer wollen unbedingt mit zur WM

Von: Florian Schimak

Hansi Flick gibt am Donnerstag den DFB-Kader für die WM 2022 in Katar bekannt. Wen nimmt er im Sturm für den verletzten Timo Werner mit?

München – Wenn es noch Argumente für eine Nominierung gebraucht hätte, dann haben sie am Samstag beide geliefert. Am Donnerstag (10. November) wird Hansi Flick den DFB-Kader für die WM 2022 bekannt geben, und zwei Spieler dürften sich sehr große Chancen ausrechnen. Fraglich ist allerdings, ob wirklich beide mit nach Katar dürfen – oder am Ende doch nur einer.

Im ersten Spiel nach dem WM-Aus von Timo Werner, der sich in der vergangenen Woche das Syndesmoseband riss und bis zum Jahresende ausfallen wird, trafen sowohl Youssoufa Moukoko also auch Niclas Füllkrug. Beide Stürmer werden seit Wochen mit einer Kader-Nominierung in Verbindung gebracht und hoffen nach der Werner-Verletzung als Stürmer mit auf den WM-Zug aufzuspringen.

Für wen wird sich der Bundestrainer entscheiden? Youngster Moukoko traf gegen den VfL Bochum doppelt. Dabei bewies er, dass er nicht nur ein Strafraumstürmer ist, sondern auch aus großer Distanz treffen kann – und das sowohl mit links als auch mit rechts. Seine Stärke also: Überragender Abschluss mit beiden Füßen. Zudem ist der 17-Jährige seit Samstag der jüngste Spieler in der Geschichte der Bundesliga, der zehn Treffer erzielt hat.

WM 2022: Schau mal, Hansi! Diese beiden Stürmer wollen unbedingt mit nach Katar

„Kann man mal machen“, sagte Moukoko am Samstag im Interview bei Sky ganz lässig mit einem Augenzwinkern. Vom Hype um seine Person lässt sich der Stürmer aktuell gar nicht anstecken. „Ehrlich gesagt, ist mir das egal“, sagte er angesprochen auf seine WM-Hoffnungen: „Ich bringe meine Leistung und schaue von Spiel zu Spiel.“

Auf Nachfrage des Sky-Reporters, ob es ihm tatsächlich egal sei, ob er mit zu WM fahre, ruderte Moukoko dann aber zurück: „Ich würde sehr gerne dabei sein“, nur, um dann doch schon wie ein Alter Hase zu antworten: „Warten wir mal den Donnerstag ab.“ Für Borussia Dortmund hat der Teenager in zwölf Partien sechs Treffer und vier Assists erzielt und sich somit zum Top-Scorer der Gelb-Schwarzen aufgeschwungen.

Warum sollte Flick ihn nicht mit zur WM nehmen? Vielleicht, weil er den freien Platz eher an Füllkrug vergibt? Auch der Werder-Angreifer zeigte einmal mehr seine Fähigkeiten im Abschluss. Beim 2:1-Sieg der Bremer gegen den FC Schalke traf der 29-Jährige zur 1:0-Führung (10. Saisontor). Bereits beim Erfolg am vergangenen Wochenende bei Hertha BSC war Füllkrug der Matchwinner, weil er per Kopf aus elf Metern (!) den goldenen Treffer erzielte.

WM-Kader: Wen nimmt Flick mit? Moukoko? Füllkrug? Oder beide?

Genau das ist Füllkrugs großes Plus. Er ist ein klassischer Neuner, der von seiner Physis lebt und ein herausragendes Kopfballspiel besitzt. Eine Komponente, die kein Offensivspieler beim DFB vorweisen kann. Lothar Matthäus bezifferte am Samstagabend die Chancen auf eine Füllkrug-Nominierung auf 75 Prozent.

„Vielleicht weiß Lothar ja mehr als ich“, sagt Füllkrug nach dem Spiel gegen Schalke bei Sky. Auch die Frage, was es das letzte Mal Kontakt mit dem Bundestrainer gab, antwortete er ausweichend und doch vielsagend: „Es ist schwer zu kommunizieren. Es ist eine gute Kommunikation in alle Richtungen, der Verein weiß Bescheid. Jetzt warten wir einfach mal die fünf Tage noch ab“.

Füllkrug strotzt aktuell nur so vor Selbstvertrauen. Wie Moukoko auch. Es wird also spannend werden, für wen sich Flick am Donnerstag entscheidet. Selbst DFB-Kapitän Manuel Neuer weiß aktuell noch gar nicht, ob er dem 26er-Kader für die WM angehört, wie er am Samstagabend mit einem Augenzwinkern verriet: „Die (der DFB, Anm. d. Red.) machen da ja ein Geheimnis draus, also warten wir mal ab“, sagte der 36-Jährige nach seinem Comeback beim 3:2-Sieg der FC Bayern in Berlin.

So darf man gespannt sein, wie sich Flick am Donnerstag entscheiden wird. Moukoko? Füllkrug? Oder gar doch beide? Wir werden sehen. Oder wie die Stars selbst sagen: Warten wir halt einfach mal ab ... (smk)