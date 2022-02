Fünf Fakten zum Spiel von RB Leipzig gegen den 1. FC Köln

Kölns Luca Kilian (r) und Leipzigs Yussuf Poulsen kämpfen beim letzten Aufeinandertreffen der Teams am fünften Spieltag um den Ball. © Marius Becker/dpa

● Der 1. FC Köln ist seit drei Bundesliga-Spielen gegen RB Leipzig bei einem Sieg und zwei Unentschieden ungeschlagen und holte aus diesen Partien mit fünf Punkten mehr Zähler als aus den vorherigen sechs Duellen mit den Leipzigern (4).

Leipzig -● Der 1. FC Köln spielt mit 32 Punkten nach 21 Spielen seine zweitbeste Bundesliga-Saison in diesem Jahrtausend, mehr waren es nur in der Spielzeit 2016/17, als es 33 Zähler zu diesem Zeitpunkt waren.

● RB Leipzig holte 24 Punkte aus den ersten elf Heimspielen dieser Bundesliga-Saison - nur der FC Bayern und Borussia Dortmund (je 27) haben mehr. Auch die 31 Heimspiel-Tore werden in dieser Saison nur vom BVB und Bayern (je 33) überboten.

● André Silva erzielte in seinen sieben Bundesliga-Spielen unter Trainer Domenico Tedesco sechs Tore und damit doppelt so viele wie in seinen 14 Bundesliga-Partien unter Jesse Marsch (3). Der Portugiese kommt unter Tedesco im Schnitt auch zu deutlich gefährlicheren Chancen.

● RB Leipzigs Trainer Domenico Tedesco ist in vier Pflichtspielen gegen den 1. FC Köln noch ungeschlagen. Mit dem FC Schalke 04 gewann er eine Partie und spielte dreimal Unentschieden. Gegen kein Team trat er im Profifußball häufiger an, ohne einmal zu verlieren. dpa