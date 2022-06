Für ein gutes Gefühl: Flick will Sieg gegen Italien

Bundestrainer Hansi Flick © Federico Gambarini

Von der Tabellenführung bis zum Abstiegsplatz ist alles möglich: Wo die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach dem vierten Spiel in der Nations-League steht, ist völlig offen.

Mönchengladbach - Mit einem Sieg am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) gegen Europameister Italien in Mönchengladbach könnte die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick zum Saisonabschluss noch den Spitzenrang in ihrer Gruppe übernehmen, bei einer Niederlage in Mönchengladbach droht hingegen sogar der Absturz ans Tabellenende.

Flick geht es nach vier 1:1-Unentschieden vor allem um ein gutes Gefühl Richtung WM im Spätherbst in Katar. «Mit einem Sieg ist die Überzeugung, dass man eine gute Qualität hat, auch viel besser», sagte der Bundestrainer. Nach dem zweiten Kräftemessen mit der Squadra Azzurra binnen zehn Tagen gehen die Nationalspieler in den Sommerurlaub. Die nächsten Länderspiele stehen mit dem Abschluss der Gruppenphase in der Nations League am 23. September in Leipzig gegen Ungarn und vier Tage später in England an. (dpa)