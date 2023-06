Kommentar zur deutschen Nationalmannschaft: Flicks Bärendienst für Kimmich

DFB-Auswahl

Bundestrainer Flick will seine Spieler vor Kritik schützen und bringt sie erst recht in die Bredouille. Das ist gut gedacht, schlecht gemacht. Vor allem ist es irritierend. Ein Kommentar.

Frankfurt – Ein Trainer kann einem Spieler einen Gefallen tun, wenn er sich verbal vor ihn stellt. Hansi Flick dürfte das im Fall Joshua Kimmich gründlich misslungen sein. Indem er den Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und dessen Siegermentalität mit den Basketballikonen Kobe Bryant und Michael Jordan rhetorisch auf eine Stufe stellte, hat er Kimmich zusätzlich unter Druck gesetzt. Das war gut gemeint, aber schlecht gemacht. Schaut man sich die öffentlichen Reaktionen an, so könnte man unschwer zu der Erkenntnis kommen: Flick hat Kimmich damit einen Bärendienst erwiesen - und vermutlich sich selber auch.

Joshua Kimmich Geboren: 8. Februar 1995 Verein: FC Bayern München Position: Defensives Mittelfeld

DFB-Auswahl: Flick mit Kimmich-Bryant-Jordan-Vergleich

Der Bundestrainer rügte in Warschau Medien, „die Spieler gerne Richtung Sonne hochheben“ und sodann „gerne zuschauen, wie sie verbrennen“, würden Maß und Mitte verlieren. Der Vorwurf ist bisweilen sicher berechtigt, nur hat Flick mit seinem tollkühnen Kimmich-Bryant-Jordan-Vergleich höchstselbst Relationen in einen Bereich verschoben, in den sie nicht gehören.

Hinzu kam im selben Atemzug die vom Bundestrainer mit heiligem Ernst vorgetragene irritierende Botschaft, die hiesigen Medien mögen im Sinne des Erfolgs bei der EM 2024 tunlichst davon absehen, Kritik an den Profis zu üben. „Ihr könnt gerne mich kritisieren, aber bitte lasst die Spieler draußen.“ Das mag, mit Verlaub, bis vor 34 Jahren als staatlich verordnete Vorgabe an die Presse eines glücklicherweise verblichenen Arbeiter- und Bauernstaates noch als legitime Forderung angesehen gewesen sein. Anno 2023, zumal nach Erfindung des Internets, wirkt das Ansinnen umso befremdlicher.

+ Hansi Flick (l.) und Joshua Kimmich. © Imago

Flick - bei dem es sich zweifellos um einen ehrenwerten Mann handelt, der aber offenbar nicht ganz glücklich beraten wird - schwankt noch zwischen den Extremen: entweder alle Menschen im Land, die Medien inklusive, ins gemeinsame Boot zu holen oder eine Wagenburgmentalität zu entwickeln nach den Maximen des großen Trainer-Philosophen Otto Rehhagel. Der verstand es meisterhaft, sein Umfeld fast wie eine Sekte zu organisieren und daraus Kraft zu saugen wie aus süßem Honig: Die böse Welt da draußen, wir Guten hier drinnen. Wir werden es euch allen zeigen!

DFB-Auswahl: Herausforderungen für Bundestrainer Flick

In seiner erfolgreichsten Zeit beim FC Bayern ist das Flick ähnlich filigran gelungen, da gehörte sogar Sportchef Hasan Salihamidzic bald nicht mehr zum inner Circle. Auch „Brazzo“ war irgendwann der Böse, das hat geraume Zeit prächtig funktioniert.

Nur: Jetzt ist Flick nicht mehr Bayern-Coach, sondern Bundestrainer. Dieses in der Tat höchste Amt im deutschen Fußball stellt kommunikativ noch einmal ganz andere Herausforderungen. Flick droht das gerade zu entgleiten. (Jan-Christian Müller)

Rubriklistenbild: © Imago