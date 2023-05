Neuzugang bestätigt: Eintracht verpflichtet Mittelfeldspieler ablösefrei

Von: Sascha Mehr

Teilen

Eintracht Frankfurt hat den nächsten Neuzugang bestätigt. Ein junger Mittelfeldspieler kommt ablösefrei an den Main und verstärkt die U21.

Frankfurt – Bei Eintracht Frankfurt läuft die Kaderplanung für die anstehende Saison 2023/24 auf Hochtouren. Doch nicht nur die Bundesligamannchaft wird im Sommer verstärkt, auch die U21, derzeit Spitzenreiter in der Hessenliga, soll in der kommenden Spielzeit mehr Qualität im Kader haben. Ein weiterer Schritt dazu ist gemacht, denn der Verein hat die Verpflichtung eines jungen Mittelfeldspielers bestätigt.

Mark Müller Geboren: 1. August 2001 Verein: VfR Aalen Position: Zentrales Mittelfeld

Eintracht Frankfurt bestätigt Neuzugang

Eintracht Frankfurt holt Mark Müller. Der 21-Jährige wechselt zur Saison 2023/24 ablösefrei vom VfR Aalen an den Main und soll bei der U21 im Mittelfeld die Fäden ziehen. In der laufenden Saison kommt der zentrale Mittelfeldspieler auf 22 Einsätze in der Regionalliga Südwest, in denen er einen Treffer vorbereiten konnte. Da sein Vertrag nach der Saison ausläuft, muss die SGE keine Ablöse zahlen, um Müller zu verpflichten.

„Mit 21 Jahren bringt Mark Müller bereits reichlich Regionalliga-Erfahrung mit nach Frankfurt. Er ist ein technisch versierter Spieler, der auf verschiedenen Positionen im Mittelfeld clever zwischen den Linien agiert, einen guten Tiefgang hat, das Spiel in den nötigen Momenten aber auch beruhigen kann“, wird Patrick Ochs, Sportlicher Leiter U16-U21, auf der vereinseigenen Webseite zitiert.

Mark Müller wechselt zu Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Eibner-Pressefoto

„Wir freuen uns, künftig mit ihm zu arbeiten und sind davon überzeugt, dass er das Spiel unserer U21 bereichern wird“, so der ehemalige Bundesligaspieler von Eintracht Frankfurt weiter.

Eintracht Frankfurt: Müller kommt aus Aalen

Müller, der im Baden-Württembergischen Künzelsau geboren wurde, wechselte 2010 vom FSV Hollenbach in die U19 des VfR Aalen. Nach einem Jahr stieg er im Sommer 2020 zu den Profis auf und fasste im Regionalliga-Kader auf Anhieb Fuß. Innerhalb kürzester Zeit sicherte er sich einen Stammplatz und zeigte sein enormes Potenzial auf dem Platz.

Das sind die Rekordtransfers bei Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Insgesamt kommt Mark Müller auf 80 Regionalliga-Einsätze für den VfR Aalen, in denen er fünfmal traf und zwei weitere Tore vorbereitete. Der 21-Jährige unterschrieb unabhängig von der Ligazugehörigkeit einen Vertrag bei Eintracht Frankfurt. Die U21 der SGE kämpft derzeit um den Aufstieg in die Regionalliga Südwest. Sollte dieser gelingen, würde Müller in der kommenden Saison auf seinen Ex-Klub treffen. (smr)