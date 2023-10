Nächster Tiefpunkt für Eintracht-Stürmer – Chancen auf Startelf nach Lustlos-Auftritt gleich null

Eintracht-Angreifer Lucas Alario kommt einfach nicht in Tritt. Im Testspiel bei Chemie Leipzig enttäuschte er auf ganzer Linie.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt nutzte die Länderspielpause und absolvierte ein Testspiel bei Chemie Leipzig. Zwischen den beiden Fanlagern besteht seit Jahren eine enge Freundschaft und so kommt es immer mal wieder zu Duellen der Vereine. Der Alfred-Kunze-Sportpark war ausverkauft und die Anhänger machten den Fußball-Abend zu einem besonderen Erlebnis.

Eintracht Frankfurt verliert bei Chemie Leipzig

Am Ende gewann der Regionalligist 2:1 gegen die SGE. „Es sind tolle Bilder mit den Fans. Leipzig hat es gut gemacht. Wir sind so nicht eingespielt, trotzdem müssen wir gewinnen. Die Jungen, die in der zweiten Halbzeit reinkamen, haben es gut gemacht, wie Nacho und Futkeu bei unserem Tor. Es war ein Spiel mit tollen Rahmenbedingungen und einem verdienten Sieger“, sagte Eintracht-Cheftrainer Dino Toppmöller nach der Partie.

Auf Seiten von Eintracht Frankfurt fehlten zahlreiche Spieler, die mit ihren Nationalmannschaften unterwegs waren. Toppmöller testete einige Akteure aus der zweiten Reihe und der eigenen U21, die in der Regionalliga Südwest eine starke Saison spielt. Das Testspiel in Leipzig war eine Chance für alle Profis, die um mehr Einsatzzeiten in der Bundesliga kämpfen.

Einer von ihnen ist Lucas Alario. Der Angreifer, der im Sommer 2022 für sechs Millionen Euro von Bayer Leverkusen an den Main wechselte, enttäuschte in seiner ersten Saison bei den Adlern komplett. Unter Ex-Trainer Oliver Glasner war er völlig außen vor. Mit dem Trainerwechsel sollte es besser werden, doch durch eine Knie-OP fiel der Argentinier lange Zeit aus.

Eintracht Frankfurt: Alario bietet sich nicht an

Mit dem Weggang von Randal Kolo Muani stiegen plötzlich die Chancen auf Startelfeinsätze, doch Alario scheint völlig außer Form zu sein. Im Testspiel gegen Leipzig vergab er zwei Chancen kläglich und wurde von Toppmöller nach 60 Minuten ausgewechselt. „Bei dem ein oder anderen hat man gesehen, warum er in der Bundesliga noch nicht so zum Einsatz gekommen ist“, sagte der SGE-Coach nach der Partie zu Bild und meinte damit wohl vor allem auch Alario.

„Es liegt an ihm. Es ist nicht so, dass wir sagen, wir machen irgendjemandem ein Geschenk. Jeder muss sich beweisen“, erklärte Toppmöller zuletzt im Gespräch mit dem Kicker-Sportmagazin. Offenbar bietet sich Alario im Training nicht gerade an. Dadurch und durch schwache Leistungen in Testspielen werden die Chancen auf Startelfeinsätze unter Toppmöller immer geringer für den Angreifer. (smr)