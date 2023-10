EM 2028: Deutschland-Nachfolger so gut wie sicher – Traum für Fußball-Romantiker wird wahr

Von: Alexander Kaindl

Die EM 2024 rückt immer näher. Inzwischen scheint auch klar, wo die Nachfolger-Turniere von Deutschland in den Jahren 2028 und 2032 stattfinden.

London – Bei der FIFA und der UEFA herrscht derzeit reges Treiben: Am 3. Oktober startete die Phase der Ticketanträge für die EM 2024 in Deutschland. Nur einen Tag danach gab der Weltverband die Spielorte der WM 2030 bekannt. Aber auch auf kontinentaler Ebene gibt es aktuelle Entwicklungen.

EM 2028 Ausrichterländer: England, Schottland, Wales, Nordirland, Irland Ausrichterstädte: London, Cardiff, Manchester, Liverpool, Newcastle, Birmingham, Glasgow, Dublin, Belfast

EM 2028 im Vereinigten Königreich und Irland, EM 2032 in Italien und der Türkei

Die Gastgeber – und somit Nachfolger der EM 2024 in Deutschland – scheinen bereits fix zu sein. Es wird erwartet, dass das Turnier 2028 im Vereinigten Königreich und in Irland ausgetragen wird.

Der europäische Fußballverband UEFA gab am Mittwoch bekannt, dass die Türkei, der einzige andere Bewerber, sich aus dem Auswahlverfahren zurückgezogen hat. Stattdessen werde die Türkei nun zusammen mit Italien eine Bewerbung für die EM 2032 einreichen, so die Mitteilung. Die endgültige Entscheidung wird jedoch erst am 10. Oktober in einer Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees in Nyon getroffen.

Das Wembley Stadium ist eine der bekanntesten Arenen der Welt. © PA Images / Imago

London, Cardiff, Manchester, Glasgow und Dublin als Ausrichterstädte dabei: Zehn Stadien für EM 2028

Fünf Verbände würden gemeinsam die EM 2028 organisieren: England, Schottland, Wales, Nordirland und Irland. Für Fußball-Romantiker wäre die Europameisterschaft auf den britischen Inseln ein wahr gewordener Traum. Man wäre hauptsächlich in England zu Gast, der Wiege des Fußballs, und könnte zudem Städte wie London, Manchester, Liverpool oder Glasgow besuchen, die als wahre Hochburgen des Sports gelten.

Das Vereinigte Königreich und Irland haben zehn Stadien für die EM 2028 ausgewählt:

London (England), Wembley Stadium (90.652 Plätze); Tottenham Hotspur Stadium (62.322)

Cardiff (Wales), Principality Stadium (73.952)

Manchester (England), Etihad Stadium (61.000)

Liverpool (England), Everton Stadium (noch nicht fertiggestellt, 52.679)

Newcastle (England), St. James‘ Park (52.305)

Birmingham (England), Villa Park (52.190)

Glasgow (Schottland), Hampden Park (52.032)

Dublin (Irland), Aviva Stadium (51.711)

Belfast (Nordirland), Casement Park (34.500)

EM 2028: Anfield Road und Old Trafford keine Ausrichterstadien

Die berühmten Stadien Anfield Road und Old Trafford sind nicht dabei – zwei der weltweit bekanntesten Spielstätten dienen nicht als Austragungsorte. Das Stadion des FC Liverpool wurde ausgeschlossen, da das Spielfeld nicht den UEFA-Vorschriften entspricht. Diese verlangen eine Mindestlänge von 105 und eine Breite von 68 Metern. Daher fehlen der Anfield Road vier Meter in der Länge des Spielfelds. Diese Abmessungen sind auch der Grund, warum in diesem Stadion keine Endspiele der Europa oder Champions League ausgetragen werden. Auch das Stadion von Chelsea an der Stamford Bridge wurde aus diesem Grund nicht in Betracht gezogen.

Das Old Trafford war ursprünglich auf der Shortlist, aber nach Gesprächen mit der FA wurde klar, dass die traditionsreiche Heimstätte von Manchester United keine Option darstellt. Denn: Aufgrund einer möglichen Sanierung konnte keine ausreichende Sicherheit bezüglich der Verfügbarkeit des Stadions gewährleistet werden. Daher wurde das Old Trafford ebenso wie das London Stadium von West Ham United, das Stadium of Light in Sunderland und der Croke Park in Dublin von der Liste entfernt. (akl)

