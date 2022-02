Fußball: Brasiliens Nationaltrainer Tite tritt nach WM in Katar zurück

Will nach der WM in Katar zurücktreten: Brasiliens Trainer Tite. © Rodrigo Buendia/Pool AFP via AP/dpa

Der brasilianische Fußball-Nationaltrainer Tite wird nach der Weltmeisterschaft Ende des Jahres in Katar seinen Posten aufgeben.

Rio den Janeiro - Der brasilianische Fußball-Nationaltrainer Tite wird nach der Weltmeisterschaft Ende des Jahres in Katar seinen Posten aufgeben. «Ich werde nicht lügen: Ich bleibe nur noch bis zum Ende der WM», sagte der Nationalcoach am Freitag in einem Interview des Fernsehsenders SporTV. Vor seinem Abschied will der 60-Jährige allerdings seine Karriere noch mit dem Weltmeisterschaftstitel krönen. «Ich möchte nicht einfach irgendetwas gewinnen», sagte er. «Ich habe in meiner Karriere alles gewonnen. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist die Weltmeisterschaft.»

Tite führt die Seleção seit 2016. Bei der WM 2018 in Russland scheiterte das brasilianische Nationalteam im Viertelfinale an Belgien. Ein Jahr später holte Tite mit der Seleção die Copa América. Als Vereinstrainer konnte er vor allem mit den Corinthians aus São Paulo eine Reihe von Erfolgen feiern. Bei der WM in Katar gehört Brasilien wieder zu den Favoriten. In der Qualifikation blieb der Rekordweltmeister bislang ohne Niederlage. (dpa)