BVB unzufrieden mit Spielansetzung: Streit mit DFL und DAZN droht

Von: Niklas Kirk

Nach der nächsten Länderspielpause muss Borussia Dortmund am Freitag derselben Woche gegen Bremen antreten. Ein Umstand, der beim Revierclub für Unmut sorgt.

Dortmund – Was in der Regel vor allem Protest bei Fans hervorruft, die ihren Herzensclub nicht zum Spiel begleiten können, ohne einen Urlaubstag dafür zu opfern, wird zum wiederholten Mal von hochkarätigen Vereinen selbst angeprangert. Nach Unverständnis seitens des FC Bayern und Bayern Leverkusen beschwert sich nun auch Borussia Dortmund über eine Spielansetzung am Freitagabend. Am Freitag (20. Oktober) nach der nächstens Länderspielpause und dem Gastspiel des DFB-Teams in den USA, soll der BVB gegen Werder Bremen antreten.

Borussia Dortmund Gründung: 19. Dezember 1909 Mitglieder: 175.000 Deutscher Meister: 1956, 1957, 1963, 1995, 1996, 2002, 2011, 2012

BVB unzufrieden mit Spielansetzung – Terzic sieht keine Vergleichbarkeit mit dem Fall des FC Bayern

Hintergrund des Ärgers sind die zu erwartenden Abstellungen der Nationalspieler seitens des BVB. Dieser sieht sich nun im Nachteil, da die Akteure erst weniger als einen Tag vor dem Liga-Spiel aus den USA wieder in Dortmund eintreffen werden. Trainer Edin Terzic monierte den daraus entstehenden Mangel an Vorbereitungszeit: „Es ist doch logisch, dass wir uns eher gewünscht hätten, vielleicht lieber am Samstag zu spielen.“

Dass auch der FC Bayern und Bayer Leverkusen, nach der vergangenen Länderspielpause an einem Freitagabend ran müssen, will der Coach nicht als Vergleich zählen lassen. „Bei beiden ist die Anzahl der Nationalspieler ähnlich. Beide Mannschaften trifft es daher gleich“, so der BVB-Coach. „Bei uns ist es dann anders, denn wir haben den größten Block jetzt bei der deutschen Nationalmannschaft gestellt und das Spiel findet jetzt nicht am Dienstag, sondern quasi am Mittwochmorgen statt und unsere Jungs werden erst sehr spät erwartet.“

Übt Kritik an der Spielansetzung der DFL: BVB-Trainer Edin Terzic © IMAGO/David Inderlied

BVB unzufrieden mit Spielansetzung – DAZN und DFL pochen auf Termineinhaltung

Gemäß Informationen der Bild hat Dortmunds Sportchef Sebastian Kehl sogar Kontakt zur Deutschen Fußball Liga aufgenommen, um eine Verlegung des Spiels zu erwirken. Diese pocht jedoch auf den Termin aufgrund der Zweitverwertungsrechte.

Der Streamingsender DAZN selbst, der die Übertragungsrechte für die Freitagabendspiele hält, sieht indes auf Anfrage von Bild keinen Grund, dem Wunsch des BVB entgegenzukommen. „Uns liegen keinerlei Informationen vor, die für eine Verschiebung der Partie sprechen. Wir planen fest mit Freitag“, wird der Sender zitiert.

BVB unzufrieden mit Spielansetzung – auch FC Bayern unglücklich über mangelnde Vorbereitungszeit

Bereits mit Blick auf das Duell vom FC Bayern gegen Bayer Leverkusen hatte der Termin am Freitagabend für Ärger gesorgt. FCB-Coach Thomas Tuchel gab gegenüber Sky seine Meinung kund. Es sei „ein bisschen hart für beide Teams, am Freitagabend zu spielen. Ich meine, es handelt sich um ein Topspiel in der Bundesliga, bei dem beide Teams viele Nationalspieler abstellen müssen. Und dann am Freitagabend zu spielen, ich bin mir nicht sicher, ob das die ideale Lösung ist.“

Die Zerstückelung des Spieltags und der Fokus auf die Vermarktung von Einzelpartien, kommt somit als Problem zu den drei Clubs zurück, die bei der Ausschüttung der TV-Gelder die höchsten Einnahmen erzielen. (nki)