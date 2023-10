UEFA macht es offiziell: Austragungsorte für EM 2028 und 2032 stehen fest

Von: Alexander Kaindl

Die EM 2028 findet in Großbritannien und Irland statt, vier Jahre später steigt die Kontinentalmeisterschaft in Italien und der Türkei.

Update vom 10. Oktober, 12.15 Uhr: Die Austragungsorte der Europameisterschaften 2028 und 2032 wurden offiziell verkündet. So wird das Turnier 2028 gemeinsam von Großbritannien und Irland ausgetragen. Die EM 2032 findet hingegen in Italien und der Türkei statt.

Die Vergabe galt vor der Mitteilung der UEFA bereits als reine Formsache, da sowohl für 2028 als auch für 2032 nur eine Bewerbung eingereicht wurde. Lediglich das Exekutivkomitee, das am Dienstag in Nyon (Schweiz) tagte, musste noch zustimmen.

EM 2028 wohl auf den britischen Inseln, EM 2032 in Italien und der Türkei

Erstmeldung vom 5. Oktober, 8 Uhr: London – Bei der FIFA und der UEFA ist in diesen Tagen einiges geboten: Am 3. Oktober begann die Ticket-Bewerberphase für die EM 2024 in Deutschland. Einen Tag später verkündete der Weltverband dann die Austragungsorte der WM 2030. Und auch auf kontinentaler Ebene gibt es Neuigkeiten.

EM 2028 Ausrichterländer: England, Schottland, Wales, Nordirland, Irland Ausrichterstädte: London, Cardiff, Manchester, Liverpool, Newcastle, Birmingham, Glasgow, Dublin, Belfast

Die Ausrichter – und damit Nachfolger der EM 2024 in Deutschland – scheinen festzustehen. 2028 dürfte das Turnier aller Voraussicht nach im Vereinigten Königreich und in Irland stattfinden.

Wie der europäische Fußballverband UEFA am Mittwoch mitteilte, hat die Türkei als einziger weiterer Bewerber seine Kandidatur zurückgezogen. Stattdessen werde sich die Türkei nun gemeinsam mit Italien für die EM 2032 bewerben, hieß es. Die offizielle Entscheidung fällt aber erst am 10. Oktober bei einer Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees in Nyon am 10. Oktober.

Eine der größten Kathedralen des Fußballs: das Wembley Stadium in London. © PA Images / Imago

Zehn Stadien für EM 2028: London, Cardiff, Manchester, Glasgow und Dublin als Ausrichterstädte dabei

Insgesamt würden also fünf Verbände die EM 2028 ausrichten: England, Schottland, Wales, Nordirland sowie Irland. Für Fußball-Romantiker wäre die EM 2028 auf den britischen Inseln ein echter Traum. Schließlich wäre man größtenteils zu Gast in England, dem Mutterland des Fußballs, dazu gibt es mit London, Manchester, Liverpool oder Glasgow wahre Metropolen des Sports.

Das Vereinigte Königreich und Irland haben sich auf folgende zehn Stadien für die EM 2028 festgelegt:

London (England), Wembley Stadium (90.652 Plätze); Tottenham Hotspur Stadium (62.322)

Cardiff (Wales), Principality Stadium (73.952)

Manchester (England), Etihad Stadium (61.000)

Liverpool (England), Everton Stadium (noch nicht fertiggestellt, 52.679)

Newcastle (England), St. James‘ Park (52.305)

Birmingham (England), Villa Park (52.190)

Glasgow (Schottland), Hampden Park (52.032)

Dublin (Irland), Aviva Stadium (51.711)

Belfast (Nordirland), Casement Park (34.500)

EM 2028 ohne Anfield Road und Old Trafford

Die Anfield Road und das Old Trafford fehlen – zwei der bekanntesten Stadien der Welt sind keine Austragungsstätten. Die Arena des FC Liverpool fiel raus, weil das Spielfeld nicht den UEFA-Regularien entspricht. Diese sehen eine Länge von mindestens 105 und eine Breite von 68 Metern vor. Demnach fehlen der Anfield Road vier Meter Feldlänge. Die Maße sind auch ein Grund dafür, warum in diesem Stadion keine Finals der Europa oder Champions League stattfinden Auch Chelseas Stadion an der Stamford Bridge stand deshalb nicht zur Debatte.

Das Old Trafford war zwar ursprünglich auf der Shortlist, nach Gesprächen mit der FA stellte sich aber heraus, dass die altehrwürdige Heimat von Manchester United keine Option ist. Denn: Aufgrund einer möglichen Sanierung sah man sich nicht in der Lage, die notwendige Gewissheit über die Verfügbarkeit des Stadions zu geben. Old Trafford wurde also ebenso wie West Ham Uniteds London Stadium, Sunderlands Stadium of Light und der Croke Park in Dublin von der Liste gestrichen. (akl)