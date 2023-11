Fußball-Fans machen große Augen, als sie die Rechnung für 84 Bier bekommen

Von: Andreas Knobloch

Für viele Fußball-Fans gehört Bier einfach zum Event dazu. Eine Gruppe von England-Fans hat bei einem Auswärtsspiel eine neue Erfahrung gemacht.

Skopje – Fußball-Fans, die auswärts ihr Team unterstützen, nutzen die Möglichkeit ihnen unbekannte Kneipen und Bars zu testen. Bier trinken gehört zum Ausflug wie für andere der Käse auf die Pizza. Eine schöne Erfahrung hat auch eine englische Gruppe an Fans gemacht, die den weiten Weg nach Skopje in Nordmazedonien angetreten hat.

England-Fans fliegen Team nach Skopje hinterher – und erleben unvergessliches Bier-Erlebnis

Obwohl es für das Team um Kapitän Harry Kane, der in München neue Rekorde aufstellt, um nichts mehr geht, sind auch die treuesten Anhänger der Three Lions am Start. Um sich auf den Kick in der Tose Proeski Arena einzustimmen, besuchte eine Gruppe eine Kneipe und postete daraufhin auch Fotos von der Stadt. Doch die Bauwerke oder Skulpturen waren nicht der Grund für ihre Meinung, dass Skopje „eine fantastische Stadt“ ist.

Denn die Jungs, die wohl überwiegend aus Stoke sind, haben die Bierrechnung bekommen und sie umgerechnet. Dabei staunten sie nicht schlecht. „59 Pfund für 84 Bier“ und sie zeigten den Beleg als Beweis. Mit sogenannten Bier-Towern sparten sich die Jungs eine Menge Geld, umgerechnet kostete ein Bier 70 Cent. 59 Pfund sind in etwa 68 Euro – also selbst in Deutschland ist der Preis nicht zu vergleichen. Auf der Rechnung sind zwar nur 48 Bier zu sehen, allerdings haben die Fans den Bier-Tower in Bier umgerechnet und sind so auf die endgültige Summe gekommen.

Auch aufgrund des Bierpreises wird Skopje zu „einer fantastischen Stadt“ erklärt

Auf die Fotos und die Rechnung gab es große Resonanz, selbst eine Meme-Seite teilte den Beitrag bei sich. Die Kommentare unter dem Original-Post waren meist von amüsierten anderen Fans. „Was zur Hölle? Du wirst bis Anpfiff sternhagelvoll sein“, schrieb einer. „Ich würde es nicht bis zum Anpfiff schaffen“, schrieb ein weiterer. Und ein weiterer Follower stellte den Vergleich zum teuren Heimatland an: „Für den Preis bekommst du nicht mal fünf Bier in London.“ Auch die Tickets für die Auswärtsfahrt sollen mit knapp unter zehn Pfund erschwinglich gewesen sein.

Anmerkung der Redaktion Der Umgang mit Alkohol sollte verantwortungsbewusst stattfinden. Übermäßiger Konsum kann zu Abhängigkeit führen und Langzeitschäden folgen.

Schon bei der WM in Katar haben die Bier trinkenden England-Fans für Furore gesorgt. Während die Fans also „all in“ zum Spiel gegangen sind, wird Trainer Gareth Southgate eher auf die zweite Garde setzen, die aber auch mit großen Namen gespickt ist. (ank)