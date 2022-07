Frauen-EM live: DFB zum Auftakt gegen Dänemark – Popp auf der Bank, Bayern-Knipserin Bühl in Startelf

Von: Stefan Schmid

Die DFB-Frauen wollen auch gegen Dänemark gemeinsam jubeln. © IMAGO/Heiko Becker

Die DFB-Frauen treffen in ihrem ersten Spiel der EM auf das Team aus Dänemark. Hier können Sie die Begegnung im Live-Ticker verfolgen.

1. Minute: Der Ball läuft. Nachdem sich das komplette DFB-Team gemeinsam im Kreis auf das Spiel eingeschworen hat, stößt Lina Magull an.

Aufstellung Deutschland Frohms - Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch - Oberdorf, Däbritz, Magull - Huth, Schüller, Bühl Aufstellung Dänemark Christensen - Sevecke, Ballisager, Veje - Svava, Troelsgaard, Pedersen, Thomsen - Bruun, Harder, Madsen Tore

Update um 20:57 Uhr: Die Teams stehen auf dem Platz und die Nationalhymnen erklingen, auch wenn viele Fans noch nicht ihre Plätze eingenommen haben. Viele Fans haben sich wohl zu spät auf den Weg gemacht.

#KeinFrauenfußball von Sponsor VW sorgt für Schlagzeilen

Update um 20:50 Uhr: Im Vorfeld des Spiels startet der Sponsor des DFB-Teams und der WM VW die Werbekampagne #KeinFrauenfußball. Hinter diesem provokante Hashtag steht der Slogan „Frauen spielen Fußball, kein #FrauenFußball“. Unterstützung findet die Aktion unter anderem von Alexandra Popp.

Update um 20:35 Uhr: Die Däninnen werde von Pernille Harder angeführt. Die Stürmerin wurde 2020 als erste ausländische Spielerin als „Deutschlands Fußballerin des Jahres“ ausgezeichnet. Vor allem die Wölfinnen im Kader der DFB-Elf dürften besonders motiviert gegen ihre ehemalige Teamkollegin sein.

Update um 20:25 Uhr: Trainerin Martina Voss-Tecklenburg sieht keinen Anlass, die Startformation zum erfolgreichen Test gegen die Schweiz zu ändern. Angesprochen auf das Herauslassen von Alexandra Popp sieht sie kein Leader-Problem in der Elf: „Da sind andere Leaderinnen auch auf dem Platz“ und trotzdem wird Alexandra Popp wahrscheinlich heute noch zu Spielminuten kommen. „Poppi wird da sein, wenn wir sie brauchen“, so die Nationaltrainerin.

DFB-Team: Kapitänin Alexandra Popp auf der Bank

Update um 20:05 Uhr: Die Aufstellungen der beiden Mannschaften sind da und Klara Bühl vom FC Bayern steht in der Startformation. Nicht in der Startelf steht hingegen die Kapitänin Alexandra Popp. Das DFB-Team wird heute von Sturm-Kollegin Svenja Huth auf den Platz geführt.

Svenja Huth führt die deutsche Nationalmannschaft auch heute als Kapitänin aufs Feld. © IMAGO/Heiko Becker

Update um 20:00 Uhr: Im Spiel der beiden Gruppengegner von Deutschland zwischen Spanien und Finnland gelang den spanischen Favoritinnen ein 4:1 Sieg. Die Finninnen konnten ihre Blitz-Führung nach 50 Sekunden trotz großem Kampf nicht über die Zeit bringen.

Erstmeldung vom 8. Juli: London – Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft in ihrem ersten Spiel in der Gruppe B bei der Europameisterschaft in England auf Dänemark. Um 21 Uhr ist Anpfiff im Brentford Community Stadium im Westen Londons. Auch wenn die Däninnen sicherlich nicht als Laufkundschaft zu betiteln sind, gelten die Spielerinnen von Martina Voss-Tecklenburg bei den Buchmachern durchaus als Favoritinnen.

Dabei kann sich die Trainerin auf einen starken Wolfsburger Block verlassen. Ganze zehn Spielerinnen stehen aktuell beim VfL unter Vertrag, sechs Spielerinnen kommen aus der Mannschaft des FC Bayern. Auch die Kapitänin und erfahrene Stürmerin Alexandra Popp kickt bei den Niedersachsen. Gemeinsam mit Sara Däbritz (Olympique Lyon) im Mittelfeld sowie den Verteidigerinnen Marina Hegering und Kathrin Hendrich (beide VfL Wolfsburg) dürfte sie eine wichtige Achse bilden.

DFB-Team: Generalprobe gegen die Schweiz endete in Schützenfest

Das letzte Spiel vor der EM konnte das deutsche Team mehr als erfolgreich gestalten. In Erfurt gelang ein 7:0 Schützenfest gegen die Auswahl aus der Schweiz. Besonders Dreifach-Torschützin Klara Bühl vom FC Bayern konnte Eigenwerbung für sich machen und hofft zu Recht auf einen Startplatz im Spiel gegen Dänemark.

Ein Sieg gegen Dänemark wäre auch deshalb so wichtig, weil mit der spanischen Auswahl einer der Top-Favoriten in der Gruppe des deutschen Teams vertreten ist. Die Spanierinnen – im ersten Spiel treffen sie auf Finnland – gelten momentan als eines der besten Teams im Frauen-Fußball. Auch, wenn sich deren Star-Spielerin Alexia Putellas am Dienstag im Training das Kreuzband gerissen hat. (sch)