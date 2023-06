Knie-OP unumgänglich: Eintracht-Stürmer fällt lange aus

Von: Sascha Mehr

Ein Angreifer von Eintracht Frankfurt hat sich verletzt und wird am Knie operiert. Damit fällt der Stürmer längere Zeit aus.

Frankfurt – Die Spieler von Eintracht Frankfurt erholen sich derzeit von der langen Saison und befinden sich im Urlaub. Am 10. Juli ist es damit zu Ende, denn der neue Cheftrainer Dino Toppmöller, der vom FC Bayern München an den Main kam, wird dann sein erstes Training leiten und mit seiner Mannschaft in die Vorbereitung starten.

Lucas Alario Geboren: 8. Oktober 1992 Verein: Eintracht Frankfurt Position: Mittelstürmer

Eintracht Frankfurt: Mitte Juli startet die Vorbereitung

Der Kader von Eintracht Frankfurt wird sich bis zum Auftakttraining sicherlich noch auf mehreren Positionen verändern. Derzeit gibt es mehrere Gerüchte über mögliche Neuzugänge, aber auch auf der Seite der Abgänge könnte es Bewegung geben. Vor allem Randal Kolo Muani, Jesper Lindström und Djibril Sow werden mit anderen Klubs in Verbindung gebracht.

Ein Akteur, der keine gute Saison spielte und bei dem ebenfalls ein Abschied im Raum stand, ist Lucas Alario. Der Argentinier kam im vergangenen Sommer von Bayer Leverkusen und sollte bei Eintracht Frankfurt für die nötigen Tore sorgen. Kolo Muani lief ihm aber völlig den Rang ab und so blieb für Alario die meiste Zeit nur die Bank.

Lucas Alario (l.) hat sich verletzt. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Der 30-Jährige kam wettbewerbsübergreifend in 26 Spielen zum Einsatz und konnte lediglich zwei Treffer erzielen. Nur selten stand er in der Startelf der SGE, meist brachte ihn Ex-Trainer Oliver Glasner in der Schlussphase einer Partie. Doch in den wenigen Minuten Einsatzzeit konnte Alario keine Eigenwerbung betreiben und gilt als eine der Enttäuschungen der Saison.

Eintracht Frankfurt: Alario wird operiert

In der kommenden Spielzeit hat er eine weitere Chance sich durchzusetzen, denn beim neuen Coach Toppmöller fangen alle Spieler bei null an. Alario wird aber beim Start in der Vorbereitung nicht auf dem Platz stehen können. Den Stürmer plagten in den vergangenen Monaten immer wieder Kniebeschwerden. Aus diesem Grund unterzieht er sich einem arthroskopischen Eingriff im rechten Knie, wie der Verein mitteilte.

Damit wird er mehrere Wochen ausfallen und erst im Verlauf der Saisonvorbereitung wieder zur Mannschaft stoßen können. Durch die Operation und den damit verbundenen Ausfall wird der Angreifer einiges an Rückstand im Vergleich zu seinen Konkurrenten haben. Diesen gilt es im Laufe der Vorbereitung wettzumachen, damit mehr Einsätze herausspringen als vergangene Saison. (smr)