Christoph Daum aus Klinik entlassen: Fußball-Legende will schnell wieder nach Deutschland

Von: Christian Weihrauch, Hannes Niemeyer, Florian Schimak

Christoph Daum kämpft seit Monaten tapfer gegen den Krebs. Nun lag der ehemalige Fußball-Trainer auf einer Intensivstation in New York.

Update vom Freitag, 19. Mai, 23.06 Uhr: Trainer-Legende Christoph Daum hat in den vergangenen Tagen in New York im Krankenhaus gelegen, war sogar auf der Intensivstation. Jetzt wurde er auf der Klinik entlassen.

„Ich habe am Freitagabend mit seiner Frau Angelica gesprochen. Christoph hat das Krankenhaus verlassen und wird sich schnellstmöglich auf den Rückweg nach Deutschland begeben“, erklärt sein Freund Rolf Lövenich der Bild-Zeitung. Bei dem früheren Fußballlehrer war im Sommer vergangenen Jahres eine Lungenkrebserkrankung festgestellt worden.

Erstmeldung vom Freitag, 19. Mai, 20.07 Uhr: München/New York – Große Sorge um Christoph Daum! Die Fußball-Legende, die seit Monaten gegen den Krebs kämpft, liegt aktuell auf einer Intensivstation in den USA. „Ich liege in New York im Krankenhaus auf der Intensivstation“, sagte er gegenüber RTL am Freitag.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde Daum in der US-Metropole ins Krankenhaus gebracht, weil sich nach einer Operation vor rund drei Wochen eine Entzündung gebildet hatte. Diese musste behandelt werden. Es wird aber damit gerechnet, dass er schon bald das Krankenhaus wieder verlassen und nach Deutschland zurückkehren kann. Bei dem früheren Fußballlehrer war im Sommer vergangenen Jahres eine Lungenkrebserkrankung festgestellt worden.

Hinter Christoph Daum liegt eine schwere Leidenszeit. Erst im vergangenen Jahr wurde bei ihm im Rahmen einer Routineuntersuchung Lungenkrebs entdeckt. Die Untersuchung habe bereits 2022 im Sommer stattgefunden. Im Oktober 2022 ging die Trainer-Legende mit der Diagnose an die Öffentlichkeit.

Christoph Daum kämpft seit Monaten tapfer gegen den Krebs. Nun liegt der ehemalige Fußball-Trainer auf einer Intensivstation in New York. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

„Hallo liebe Fußballfans, Ich möchte mich heute mit einer ganz persönlichen Nachricht an euch wenden: Leider musste ich mich in den letzten Monaten aus der Öffentlichkeit zurückziehen, da ich im Rahmen einer routinemäßigen Untersuchung eine Krebsdiagnose erhalten habe“, schrieb Daum damals selber auf seinem Instagram-Account. Seitdem habe er sich in Behandlung befunden.

Erst im März gab Daum ein Update zu seiner Therapie. Damals gab er gegenüber der Bild an, sich „in Phase zwei, der Immun-Therapie“ zu befinden. Sein starker Hang zu Zigaretten habe den Krebs wohl begünstigt, gab er an. Nach der Diagnose habe er sofort mit dem Rauchen aufgehört. Den Krebs zu besiegen, bezeichnete er zu der Zeit als „Wunschdenken“.

Auch jetzt äußerte sich Daum demnach wieder. „In dem Moment, wo du hörst, du hast Krebs, da ist das für dich wie so ein Todesurteil“, sagte Daum in einem Interview, das RTL vorher am Freitag veröffentlicht hatte. Er habe es damals gar nicht glauben können, betonte er und berichtete, dass er sich zu dem Zeitpunkt so fit gefühlt und ein Lungenvolumen von fünf Litern gehabt habe.

In dem Beitrag hatte er auch erklärt, mit welcher Taktik er gegen die schwere Erkrankung kämpfen will. „Das ist eine absolute Pressing-Situation“, sagte Daum. „Druck auf den Gegner, auf die gegnerischen Zellen, auf die Krebszellen ausüben. Draufgehen und die nicht zur Ruhe kommen lassen. Sondern solange bekämpfen, bis sie zermürbt sind, bis sie aufgeben und bis sie sich zurückziehen und verschwinden.“ Oder es zum zumindest so sei, dass er die Kontrolle über seinen Körper und sein Leben habe, betonte der Fußball-Lehrer.

Dem Bericht zufolge trieb Daum drei bis vier Mal in der Woche Sport. „Ich musste immer wieder kämpfen. Ich hatte immer wieder einen Gegner oder einen Feind. Das nächste Spiel musstest du den Gegner schlagen, nur jetzt habe ich den Gegner in meinem Körper“, sagte er und erklärte, was er sich nun vor allem vorgenommen habe: „Ein vernünftiger Opa zu werden. Das ist meine Herausforderung.“

Zuletzt war Daum immer weniger in der Öffentlichkeit zu sehen, jetzt ist auch der Grund bekannt. Wie RTL berichtet, war der Sender an einem Interview mit dem 69-Jährigen interessiert gewesen. „Also mit mir ist vorerst nicht zu rechnen“, sagte Daum.