Sportchef Krösche bestätigt: Eintracht-Duo kurz vor Abgang

Von: Sascha Mehr

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche deutet an, dass ein Duo den Verein vorübergehend verlassen könnte, um Spielpraxis zu erhalten.

Frankfurt – Die Vorbereitung auf die Saison 2023/24 ist vorbei, am kommenden Wochenende steht der Pflichtspielauftakt an. Für Eintracht Frankfurt geht es in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals zum Nordost-Regionalligisten 1. FC Lok Leipzig. Im Duell mit dem Vierligisten sind die Adler haushoher Favorit, unterschätzen darf die Mannschaft von Cheftrainer Dino Toppmöller den Gegner aber nicht.

Eintracht Frankfurt torlos gegen Nottingham

Vor dem ersten Pflichtspiel absolvierte die SGE den letzten Test gegen Nottingham Forest. Am Ende gab es ein torloses Remis, bei dem vor allem die Defensive überzeugte. „In 90 Minuten haben wir fast nichts zugelassen. Die Fans haben uns super unterstützt, leider konnten wir ihnen noch kein Tor schenken. Es fühlt sich super an, wieder hier zu sein. Ich fühle mich sehr wohl hier und hatte Gänsehaut beim Einlaufen“, sagte Toppmöller nach der Partie.

Gefehlt haben Rafael Borré, der Eintracht Frankfurt wohl zeitnah verlassen wird, Faride Alidou und Igor Matanovic. Die beiden Youngsters könnten verliehen werden, wie Sportvorstand Markus Krösche nach der Partie gegen Nottingham bestätigte: „Da gibt es Interessenten. Hier geht es um eine Leihe. Beide haben das in der Vorbereitung sehr gut gemacht und jetzt sollen sie Spielpraxis sammeln.“

Die Verantwortlichen sehen großes Potenzial in Alidou und Matanovic, in der anstehenden Saison dürfte es mit reichlich Einsatzzeit aber nichts werden bei Eintracht Frankfurt, denn für die Bundesliga reicht es offenbar noch nicht ganz. Ein vorübergehender Wechsel in die 2. Bundesliga oder ins Ausland scheint die wahrscheinlichste Variante zu sein für das Offensiv-Duo.

Eintracht Frankfurt plant Leihe bei Duo

Faride Alidou kam im letzten Sommer ablösefrei vom Hamburger SV an den Main und absolvierte in der vergangenen Saison 21 Pflichtspiele. Allerdings stand er kein einziges Mal in der Startelf. Seinen einzigen Treffer im Trikot mit dem Adler auf der Brust gelang ihm im Champions-League-Match bei Tottenham Hotspur.

Igor Matanovic wurde von Eintracht Frankfurt bereits im Jahr 2021 vom FC St. Pauli verpflichtet, aber umgehend für zwei Jahre an seinen alten Verein verliehen. Zum Start der Vorbereitung schlug der Angreifer erstmals am Main auf und konnte durchaus überzeugen. Er soll, genau wie Alidou, eine Saison Spielpraxis sammeln und im kommenden Jahr dann erneut einen Angriff auf einen Kaderplatz bei der SGE starten. (smr)