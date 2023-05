Schlägerei bei Fußballturnier eskaliert: Jugendlicher totgeprügelt – 16-Jähriger in U-Haft

Von: Timur Tinç

Beim internationalen Turnier in Frankfurt sollte der Fußball eigentlich im Mittelpunkt stehen. (Symbolbild) © Michael Ketzer/Imago

Beim Germany Cup auf dem Sportplatz von Viktoria Preußen in Frankfurt eskaliert die Gewalt. Ein Jugendlicher stirbt.

Frankfurt - Ein Jugendlicher ist nach einer Schlägerei bei einem Fußballturnier am Pfingstwochenende in Frankfurt im Krankenhaus verstorben. Das bestätigte unter anderem ein Funktionär des Hessischen Fußballverbands sowie der Anwalt des mutmaßlichen Täters. Dieser ist nach Angaben des Anwalts ein 16-Jähriger aus Frankreich, der am Montag bereits einer Haftrichterin vorgeführt wurde.

Der Vorfall ereignete sich beim Germany Cup 2023, einem internationalen Jugendfußballturnier, das in zwölf verschiedenen deutschen Städten stattfindet. Unter anderem die Spiele der U-17-Mannschaften wurden am Pfingstsamstag und -sonntag auf dem Gelände des SV Viktoria Preußen in Frankfurt-Eckenheim ausgetragen. Laut eines Augenzeugen soll beim Halbfinale ein Berliner Verein auf einen französischen Verein getroffen sein. Berlin habe 1:0 in Führung gelegen, als der Schiedsrichter abgepfiffen habe. Nach Provokationen sei zwischen den beiden Mannschaften eine Schlägerei ausgebrochen.

Germany Cup in Frankfurt: Laut Zeugen bekam Jugendlicher einen Schlag gegen den Kopf

Das bestätigte auch die Polizei auf FR-Anfrage. Dabei seien mehrere Menschen verletzt worden. Der Jugendliche - er war offenbar erst 17 Jahre alt - bekam bei der Auseinandersetzung wohl einen Schlag gegen den Kopf und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Weitere Informationen gab die Polizei am späten Montagabend nicht heraus. Der Turnierveranstalter und der Vorstand von Viktoria Preußen waren am Montagabend nicht zu erreichen.

Jugendlicher stirbt nach Schlägerei in Frankfurt - Wiederbelebungsversuch auf dem Fußballplatz

Um 17.22 Uhr hatte die Feuerwehr Frankfurt getwittert, dass ein Jugendlicher auf einem Fußballturnier „plötzlich das Bewusstsein“ verloren habe und von Ersthelfern habe wiederbelebt werden müssen. Als der Spieler wieder „regelmäßige Kreislaufanzeichen“ gezeigt habe, sei er ins Krankenhaus gebracht worden. Dort verstarb er.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und will im Lauf des Tages weitere Details bekanntgeben. (Timur Tinç)

