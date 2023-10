Fußballsender „DFB Play TV“ zeigt kostenlos Live-Fußball aus Deutschland

Von: Christoph Wutz

Fußball-Fans können sich freuen. Der DFB startet einen neuen Sender mit kostenlosen Inhalten. Allerdings ist unklar, wer das Angebot wahrnehmen kann.

Frankfurt/Main – Die Aufteilung der Fußball-TV-Rechte in Deutschland sorgte in den vergangenen Jahren bei einigen Fans für Unmut und Verwirrung. Schließlich teilen sich inzwischen mehrere Anbieter die Lizenzen für die Übertragung der Spiele der hiesigen Profi-Wettbewerbe. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) könnte jetzt etwas Abhilfe schaffen: Der Verband kündigte an, zeitnah einen hauseigenen Streaming-Kanal in Betrieb zu nehmen. Ein Haken bleibt dabei allerdings.

DFB Play TV Launch: „In nächster Zeit“ Inhalte: U. a. DFB-Pokal, Frauen-Nationalmannschaft, 3. Liga Kosten: Keine (kein Abonnement oder Anmeldung nötig) Sende-Modell: Streaming (live und on demand)

Sender „DFB Play TV“ bald auf dem Markt – Umsonst Fußballspiele für alle?

Wie der DFB mitteilte, wird „in nächster Zeit“ ein neuer Streaming-Dienst namens „DFB Play TV“ anlaufen. Dieser Kanal wird Live- und On-Demand-Inhalte aus verschiedenen deutschen Wettbewerben und Mannschaften umsonst, live und auf Abruf zur Verfügung stellen.

Das Angebot wird DFB-Pokal-Spiele der Männer und Frauen sowie Partien der Frauen-Bundesliga beinhalten. Darüber hinaus werden auf „DFB Play TV“ Begegnungen der U21-, U20- und U19-Auswahlen sowie Heimspiele der Frauen-Nationalmannschaft zu sehen sein. Fans können sich zudem auf Matches der 3. Liga der Männer freuen. Außerdem sollen ausgewählte Inhalte live und on demand auf den Social-Media- und dem YouTube-Auftritt des DFB, „German Football“, aufrufbar sein.

Bekommen Fußball-Fans künftig mehr Spiele umsonst zu sehen? Der DFB kündigte jetzt den Start eines neuen, kostenfreien Streaming-Dienstes an. © osnapix / Imago

Spezielles Streaming-Modell: Neuer DFB-Kanal bedarf keines Abonnements

Bei „DFB Play TV“ handelt es sich um einen sogenannten „FAST-Channel“. Die Abkürzung „FAST“ steht für „Free-Ad-Supported Streaming Television“. „DFB Play TV“ stellt die entsprechenden fußballbezogenen Inhalte also kostenfrei per Stream zur Verfügung und wird dabei nur durch Werbung finanziert.

Für Konsumenten heißt das wiederum, dass sie kein Abonnement abschließen müssen, um auf „DFB Play TV“ zugreifen zu können. Es bedarf auch keiner Anmeldung. Auf dem Kanal werden also umsonst und unkompliziert Fußballspiele für jedermann zu sehen sein. Dieses Sende-Modell ist bereits seit einigen Jahren bewährt und findet unter anderem beim Streaming-Dienst „Pluto TV“ Anwendung.

Kostenloser DFB-Sender könnte nur für ausländische Fans empfangbar sein

Allerdings ist noch nicht klar, welche Fans auf das neue Angebot zurückgreifen werden können. Der DFB teilte mit, der Streaming-Dienst werde „in den kommenden Monaten in mehreren Märkten eingeführt“. Um welche Märkte es sich dabei handeln wird, offenbarte der Verband aber nicht.

Jedoch informierte der DFB darüber, er wolle mit dem neuen Kanal „weitere attraktive deutsche Fußballinhalte einem noch größeren internationalen Publikum zugänglich“ machen. Außerdem soll „DFB Play TV“ eine Ergänzung des bereits bestehenden Streaming-Modells „DFB Play“ darstellen. Deutsche Fans können letzteres derzeit nicht wahrnehmen, es richtet sich an Märkte im Ausland. „DFB Play TV“ könnte ebenfalls diesem Schema folgen. Ob auch Fußball-Fans aus Deutschland vom neuen Angebot des DFB profitieren werden können, wird sich also wohl erst zeigen, wenn der Streaming-Dienst anläuft.

Auch der höchsten deutschen Spieklasse könnte bald eine Änderung in Sachen TV-Übertragung ins Haus stehen: Offenbar möchte der Techonologie-Riese Apple die Sende-Rechte an der Bundesliga erwerben. (wuc)