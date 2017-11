WM 2018: Das sind die möglichen Gegner von Deutschland

Das sind die möglichen Gegner von Deutschland bei der WM 2018. Wie sähe die härteste und die einfachte Gruppe für die DFB-Elf aus? Alle Infos hier.

Moskau - Am 1. Dezember 2017 ist es soweit: Dann werden die Gruppen der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland ausgelost. Der deutschen Nationalmannschaft droht dabei im Hinblick auf die möglichen Gegner ein schweres Los. Denn: Die Fifa hat den Modus der Auslosung reformiert. Die vier Lostöpfe sind diesmal strikt nach der Platzierung in der Weltrangliste eingeteilt, einzige Ausnahmen ist Gastgeber Russland, der sich auch in Topf eins befindet.

In der durchaus umstrittenen Weltrangliste der FIFA liegen aktuell beispielsweise die Polen und Belgien vor Frankreich und Spanien. Und somit droht dem Weltmeister Deutschland bei der Mission Titelverteidigung eine schwierige Aufgabe mit Spanien, dem Weltmeister von 2010, oder beispielsweise England schon in der Gruppenphase.

Die Gruppenköpfe der acht WM-Gruppen sind neben Gastgeber Russland (Gruppe A) Deutschland, Brasilien, Europameister Portugal, Argentinien, Belgien, Polen und Frankreich. Die Spanier und Engländer werden wie Peru, Schweiz, Mexiko, Uruguay und Kroatien aus Topf zwei gezogen.

Regionale Kriterien spielen in der Auslosung der WM-Endrunde 2018 eine geringere Rolle als noch zuvor. Ausgeschlossen sind jedoch Gruppen mit mehr als zwei europäischen Mannschaften sowie das Aufeinandertreffen von Nationen aus derselben Konföderation.

Deutschlands mögliche Gegner bei der WM 2018: So berechnet sich die Weltrangliste

Die Weltrangliste der FIFA ist Grundlage der vier Lostöpfe - und entscheidet auch über die möglichen Gegner von Deutschland bei der WM 2018. Doch wie wird die Weltrangliste berechnet? Für sämtliche Länderspiele der vergangenen vier Jahre werden Punkte anhand einer Formel berechnet. Dabei gewichtet die FIFA die Länderspiele der vergangenen zwölf Monate höher als die Begegnungen zuvor. Jede Partie bringt einer Nation Zähler, die mittels der Formel P = M x I x T x C berechnet wird.

M: Die Punkte für das Ergebnis. Sollte die Nation gewinnen, erhält sie drei Punkte, spielt sie unentschieden, erhält sie einen Punkt. Bei einer Niederlage gibt es keine Punkte und somit auch insgesamt keine Zähler für die Weltrangliste. Für einen Sieg im Elfmeterschießen gibt es zwei Punkte, für eine Niederlage im Elfmeterschießen einen Punkt.

Die Punkte für das Ergebnis. Sollte die Nation gewinnen, erhält sie drei Punkte, spielt sie unentschieden, erhält sie einen Punkt. Bei einer Niederlage gibt es keine Punkte und somit auch insgesamt keine Zähler für die Weltrangliste. Für einen Sieg im Elfmeterschießen gibt es zwei Punkte, für eine Niederlage im Elfmeterschießen einen Punkt. I: Der Status des Spiels. Für Freundschaftsspiele liegt der Multiplikationsfaktor bei 1, bei der Qualifikation zur Weltmeisterschaft und bei den Kontinentalqualifikationen bei 2,5, bei kontinentalen Endrunden und beim Confed Cup bei 3 und bei der Endrunde der Weltmeisterschaft bei 4.

Der Status des Spiels. Für Freundschaftsspiele liegt der Multiplikationsfaktor bei 1, bei der Qualifikation zur Weltmeisterschaft und bei den Kontinentalqualifikationen bei 2,5, bei kontinentalen Endrunden und beim Confed Cup bei 3 und bei der Endrunde der Weltmeisterschaft bei 4. T: Die Stärke des Gegeners. Diese wird wiederum über eine Formel berechnet: 200 minus der Weltranglistenposition des Gegners. Ab Weltranglistenplatz 150 werden die Nationen mit einem Mindestwert von 50 gewichtet.

Die Stärke des Gegeners. Diese wird wiederum über eine Formel berechnet: 200 minus der Weltranglistenposition des Gegners. Ab Weltranglistenplatz 150 werden die Nationen mit einem Mindestwert von 50 gewichtet. C: Die Stärke der Konföderation. Für die Berechnung von Spielen zweier Nationen aus unterschiedlichen Konföderationen wird der Durchschnittswert der Konföderation der beiden beteiligten Mannschaften verwendet. Die Einteilung der Konföderationen errechnet sich anhand der Siege nach Konföderationen bei den letzten drei Endrunden der Weltmeisterschaft und lautet: CONMEBOL: 1,00; UEFA: 0,99; AFC/CAFOFC/CONCAF: 0,85.

Nehmen wir das letzte Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft im Jahr 2017 als Beispiel. Mit 2:2 endete die Partie Deutschland gegen Frankreich Mitte November in Köln. M ist in diesem Fall also 1. Für I wird, da die Begegnung ein Freundschaftsspiel war, ebenfalls 1 genommen. Aus Sicht der Deutschen ist T = 200 - 7, da sich Frankreich aktuell auf Weltranglistenposition sieben befindet, also 193. Nun noch die Stärke der Konföderation. Diese liegt laut FIFA bei 0,99. Somit erhält Deutschland für diese Begegnung 1 x 1 x 193 x 0,99 Punkte, also 191 Punkte (gerundet).

Wer mehr über die exakte Berechnung der Weltrangliste wissen möchte, kann sich hier informieren.

Deutschlands mögliche Gegner bei der WM 2018: Die Lostöpfe

Peru hat sich als letzte der 32 Nationen ein WM-Ticket gesichert - damit stehen nun auch die Lostöpfe der WM-Auslosung am 1. Dezember in Moskau fest. Mittlerweile hat der Fußball-Weltverband FIFA auch die Einteilung für die Zeremonie veröffentlicht. Deutschland wird als Weltmeister neben Gastgeber Russland im ersten Lostopf geführt. Hinzu kommen die in der Weltrangliste vorne platzierten Mannschaften wie Brasilien, Argentinien oder Portugal.

Die deutsche Elf kann in der Gruppenphase nicht auf diese Mannschaften aus dem ersten Topf treffen, doch drohen in Topf zwei Spanien, England oder Kolumbien zugelost zu werden.

Wichtig: Sollte Deutschland etwa Spanien zugelost bekommen, scheiden Dänemark, Schweden oder Island, die Top-Teams aus dem dritten Lostopf, als mögliche Gegner für Deutschland aus. Denn: In der Gruppenphase der WM 2018 sind Gruppen mit mehr als zwei europäischen Mannschaften sowie andere Duelle von Teams aus derselben Konföderation ausgeschlossen.

Topf 1: Russland (Gastgeber), Deutschland (Weltranglistenplatz 1), Brasilien (2), Portugal (3), Argentinien (4), Belgien (5), Polen (6), Frankreich (7)

Topf 2 (mögliche Gegner von Deutschland bei der WM 2018): Spanien (8), Peru (10), Schweiz (11), England (12), Kolumbien (13), Mexiko (16), Uruguay (17), Kroatien (18)

Topf 3 (mögliche Gegner von Deutschland bei der WM 2018): Dänemark (19), Island (21), Costa Rica (22), Schweden (25), Tunesien (28), Ägypten (30), Senegal (32), Iran (34)

Topf 4 (mögliche Gegner von Deutschland bei der WM 2018): Serbien (38), Nigeria (41), Australien (43), Japan (44), Marokko (48), Panama (49), Südkorea (62), Saudi-Arabien (63)

Deutschlands mögliche Gegner bei der WM 2018: Das sind die Horrorszenarien

Die deutsche Nationalmannschaft ist dank Weltranglistenplatz eins einer der acht Gruppenköpfe der Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Doch die Auslosung der Gruppen am 1. Dezember könnte der Elf von Trainer Joachim Löw eine Hammer-Gruppe bescheren.

Die schwerst möglichen Kontrahenten sind aus Topf zwei Spanien und England.

Mögliche harte Gegner für Deutschland aus Topf drei sind Dänemark oder Schweden.

Die schwersten möglichen Gegner aus Topf vier sind Serbien, Nigeria oder Australien.

Da in der diesjährigen WM-Auslosung in Topf eins auch Nationen wie Polen oder Belgien vertreten sind, ist der zweite Lostopf besonders stark bestückt. Sollte die DFB-Elf dem Weltmeister von 2010 oder den Engländern entgehen.

So könnte die Gruppe mit den härtesten möglichen Gegnern für Deutschland bei der WM 2018 aussehen (unter Berüchsichtigung der Tatsache, dass nur zwei Europäer in einem Verband spielen dürfen):

Deutschland

Spanien

Tunesien

Japan

Deutschlands mögliche Gegner bei der WM 2018: Das wäre eine einfache Gruppe

Natürlich ist es aber auch möglich, dass die deutsche Nationalmannschaft eine vergleichsweise einfache Gruppe erwischt. Mit Peru und Mexiko sind in Topf zwei, dem stärksten Lostopf nach dem Topf eins, zwei durchaus schlagbare Gegner vorhanden, mit dem Iran aus Topf drei und Marokko aus Topf vier wäre der Gruppensieg schon eine Pflichtaufgabe für den Weltmeister von 2014.

Die drei vermeintlich einfachsten Nationen können rein hypothetisch nicht aus dem Töpfen gewählt werden, da in einer Gruppe nicht zwei Nationen aus derselben Konföderation aufeinandertreffen dürfen. Eine deutsche Gruppe mit Peru/Mexiko, dem Iran und Saudi-Arabien ist beispielsweise nicht möglich.

So könnte die Gruppe mit den leichtesten möglichen Gegnern für Deutschland bei der WM 2018 aussehen:

Deutschland

Peru

Senegal

Suadi-Arabien

WM-Endrunde 2018 in Russland: Der Spielplan

Die Gruppenphase läuft vom 14. bis zum 28. Juni.

Achtelfinale:

AF 1: 30.6., 16.00 Uhr, Kasan: Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe D

AF 2: 30.6., 20.00 Uhr, Sotschi: Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B

AF 3: 1.7., 16.00 Uhr, Moskau: Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A

AF 4: 1.7., 20.00 Uhr, Nischni Mowogorod: Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe C

AF 5: 2.7., 16.00 Uhr, Samara: Sieger Gruppe E - Zweiter Gruppe F

AF 6: 2.7., 20.00 Uhr, Rostow: Sieger Gruppe G - Zweiter Gruppe H

AF 7: 3.7., 16.00 Uhr, Sankt Petersburg: Sieger Gruppe F - Zweiter Gruppe E

AF 8: 3.7., 20.00 Uhr, Moskau: Sieger Gruppe H - Zweiter Gruppe G

Viertelfinale:

VF 1: 6.7., 16.00 Uhr, Nischni Nowogorod: Sieger AF 1 - Sieger AF 2

VF 2: 6.7., 20.00 Uhr, Kasan: Sieger AF 6 - Sieger AF 5

VF 3: 7.7., 16.00 Uhr, Samara: Sieger AF 8 - Sieger AF 7

VF 4: 7.7., 20.00 Uhr, Sotschi: Sieger AF 3 - Sieger AF 4

Halbfinale:

HF 1: 10.7., 20.00 Uhr, Sankt Petersburg: Sieger VF 2 - Sieger VF 1

HF 2: 11.7., 20.00 Uhr, Moskau: Sieger VF 4 - Sieger VF 3

Spiel um Platz 3:

14.7., 16.00 Uhr, Sankt Petersburg: Verlierer HF 1 - Verlierer HF 2

Finale:

15.7., 17.00 Uhr, Moskau: Sieger HF 1 - Sieger HF 2

