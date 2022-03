Deutliche Kritik an Fifa-Boss Infantino: „Er ist Katars Propaganda-Sprecher“

Von: Andreas Schmid

Holten die WM 2022 nach Katar: Tamim bin Hamad Al Thani (l.) und Fifa-Präsident Gianni Infantino. Man mag sich gerne. © Mikhail Metzel/Imago

Gianni Infantino zeigt sich gerne in der Nähe von Katars Machthabern. Das sorgt für Kritik. Human Rights Watch spricht von „Propaganda-Sprache“.

München – Die Menschenrechts-Organisation Human Rights Watch hat Fifa-Präsident Gianni Infantino harsch kritisiert. Besonders im Fokus: seine strikte und gebetsmühlenartig vorgetragende öffentliche Rückendeckung für WM-Ausrichter Katar. „Er verhält sich wie ein Propagandaschau-Sprecher der katarischen Regierung“, sagte Deutschland-Direktor Wenzel Michalski bei Sky.

Fußball-WM in Katar: „Infantino benutzt die Propaganda-Sprache der Regierung“

Michalski warf Infantino vor, „die Propaganda-Sprache der Regierung“ zu benutzen und attestierte der Fifa im Hinblick auf Katar Tatenlosigkeit. „Wir haben bis dato noch überhaupt nie gehört von der Fifa, dass sie öffentlich die Menschenrechtssituation in Katar angeprangert haben. Wenn man ein Sponsoring eingeht oder Geschäftsbeziehungen wie die Fifa oder einzelne Vereine, dann hat man nach den Richtlinien der Vereinten Nationen die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass im Rahmen dieser Geschäfte keine Menschenrechtsverbrechen begangen werden.“

Michalski zog auch Parallelen zu Winter-Olympia in Peking. „Er verhält sich nicht anders als zum Beispiel IOC-Präsident Thomas Bach, als er sich während der Olympischen Spiele benommen hat wie der Regierungssprecher der chinesischen Regierung. Bach wurde deswegen in der Öffentlichkeit geschlachtet.“

Wenzel Michalski, Deutschland-Direktor von Human Rights Watch. © Reiner Zensen/Imago (Archivfoto)

Verständnis zeigte Michalski hingegen für Spieler, die bei der Fußball-WM in Katar für ihre Teams auflaufen wollen. „Ein Manuel Neuer hat sich nicht ausgesucht, dass er in Doha im Tor stehen muss. Das geht auf die Fifa, das geht auf den DFB und die anderen Verbände, die bei der Fifa zusammengeschlossen sind zurück“, sagte er: „Da sollten die Spieler, aber auch die Fans nicht für bestraft werden. Sie sind schon bestraft genug, dass sie unter solchen widrigen Umständen, wie die Menschenrechtssituation und die Kritik, die natürlich von Medien da geäußert wird, also dass sie diesem Druck ausgesetzt sind.“

Fußball-WM 2022 in Katar: Infantino lebt jetzt in Doha – Fifa will von Kritik nichts wissen

Infantino wird immer wieder eine sehr große Nähe zu Katar vorgeworfen. Wie Recherchen der Schweizer Zeitung Blick zeigen, hat der Fifa-Präsident seinen Lebensmittelpunkt mittlerweile nach Katar verlegt. Er hat in der katarischen Hauptstadt ein Haus gemietet und zwei seiner Töchter im WM-Gastgeberland eingeschult. Die Fifa und Infantino selbst haben die Berichte bestätigt.

Infantino selbst sprach – ganz im Stile seines katarfreundlichen Kurses – gegenüber Blick von einer „einzigartigen Gelegenheit“ und meinte: „Die Vorbereitung und Durchführung der Fußball-Weltmeisterschaften in Katar sind sowohl für den Fußball und die Fifa als auch für Katar ein Projekt von herausragender Bedeutung.“ Die WM (alle Termine im Überblick) werde „in die Geschichte der Region und der Fifa eingehen“. Dafür lohnen sich „auch die größten Anstrengungen“. Solche Worte hört man von Infantino oft.

Infantino hatte sich in der Vergangenheit immer wieder weggeduckt, wenn es um Menschenrechtsverletzungen im Emirat ging. Amnesty International kritisiert die Missstände im Land seit Jahren deutlich. Konkret: keine Presse- und Meinungsfreiheit, männliche Vormundschaft, verbotene Homosexualität – und insbesondere schlechte Arbeitsbedingungen. Sieben-Tage-Woche, schmerzhaft geringe bis gar keine Bezahlung, unmenschliche Lebensbedingungen, Tote. Berichte über die Lage der Gastarbeiter in Katar zeichnen ein erschütterndes Bild. Die Fifa schweigt zu all dem, preist Katar als „fantastischen Gastgeber“ und schwärmt von der Offenheit der katarischen Scheichs. Das kritisiert nun auch Human Rights Watch. (as/sid)