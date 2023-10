Infantino bestätigt Wüsten-WM 2034 in Saudi-Arabien

Von: Luca Hartmann

Teilen

Die nächste Wüsten-WM ist offenbar perfekt. FIFA-Präsident Gianni Infantino bestätigte am Dienstagabend die Austragung der Weltmeisterschaft 2034 in Saudi-Arabien.

München – Die Gastgeber der Weltmeisterschaften 2030 und 2034 stehen offiziell noch nicht fest. Eigentlich sollten die Austragungsländer erst im kommenden Jahr beim Weltverbandskongress bekannt gegeben werden, doch was nur noch als Formsache galt, hat FIFA-Präsident Gianni Infantino am Abend selbst verkündet: Die WM 2030 findet in sechs Ländern statt, 2034 wird in Saudi-Arabien um den WM-Pokal gespielt.

Am Dienstagabend verkündete FIFA-Präsident Gianni Infantino die kommenden WM-Gastgeber – Ein Jahr vor der offiziellen Bekanntgabe. © Ding Ting/Xinhua/dpa

FIFA-Boss Infantino bestätigt: WM 2034 in Saudi-Arabien

Auf Instagram listete Infantino am Dienstagabend die Gastgeberländer der kommenden Weltmeisterschaften auf. „Die größte Show auf Erden wird 2026 in Nordamerika von Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten ausgerichtet. Die nächsten beiden Ausgaben werden in Afrika (Marokko) und Europa (Portugal und Spanien) ausgetragen - mit drei Festspielen in Südamerika (Argentinien, Paraguay und Uruguay) - im Jahr 2030 und in Asien (Saudi-Arabien) im Jahr 2034“, schreibt der 53-Jährige.

„Drei Ausgaben, fünf Kontinente und zehn Länder, die an der Austragung des Turniers beteiligt sind - so wird der Fußball wirklich global!“, freut sich der Schweizer auf die kommenden Weltmeisterschaften. Das Ganze, nachdem Australien am Dienstag verkündet hatte, sich nicht um die Austragung 2034 zu bewerben und den Weg für Saudi-Arabien so endgültig frei machte.

Nächste Wüsten-WM kommt

In Infantinos Post heißt es weiter, die Bewerbungen seien vom FIFA-Rat „nach einem konstruktiven Dialog und umfassenden Konsultationen im Konsens angenommen“ worden. Zugleich unterstrich er die Kraft des Fußballs. „Wir leben in einer zunehmend gespaltenen und aggressiven Welt und zeigen einmal mehr, dass der Fußball, der weltweit führende Sport, wie nichts anderes verbindet.“

Die bereits erwartete Vergabe an Saudi-Arabien rief in den letzten Wochen und Monaten lautstarke Kritik hervor. Das Land steht besonders bei Menschenrechtsorganisationen in der Kritik. Human Rights Watch zufolge, ist die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien „erschreckend“.

Neymar, Mané, Kanté, Benzema: Diese Stars sind im Sommer nach Saudi-Arabien gewechselt Fotostrecke ansehen

WM-Gastgeberland in der Kritik

Neben Massenhinrichtungen seien die Unterdrückung von Frauen und die Ermordung von Migranten an der jemenitischen Grenze die größten Probleme. Zudem würden Regierungskritiker gefoltert und inhaftiert und religiöse Minderheiten unterdrückt, gleichgeschlechtliche Beziehungen werden mit der Todesstrafe bestraft.

Fußballerisch hat das Land in den letzten Jahren, auch dank staatlich finanzierter Leistungen, für Aufsehen gesorgt. Ex-Weltfußballer Cristiano Ronaldo war einer der ersten großen Stars, der 2023 in die saudische Wüste wechselte. Im Sommer taten es ihm diverse europäische Top-Spieler gleich, nicht zuletzt wegen der massiven Gehälter. (LuHa/SID)