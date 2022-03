Fußball-WM: Tschechische Nationalmannschaft mit Personalproblemen

Patrik Schick (l.) und Jiri Pavlenka (r.) © Roger Petzsche / IMAGO

Tschechien hat vor dem WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag gegen Schweden mit Personalproblemen zu kämpfen.

Bremen - Die tschechische Fußball-Nationalmannschaft geht mit Personalproblemen in das WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag gegen Schweden. Torjäger Patrik Schick vom Bundesligisten Bayer Leverkusen und Torwart Jiri Pavlenka vom Zweitligisten Werder Bremen stehen dem Team für das Playoff-Halbfinale nicht zur Verfügung. Schick ist nach seiner Wadenverletzung noch nicht wieder fit, Pavlenka fehlt wegen leichten Sprunggelenkproblemen.

Vor allem das Fehlen von EM-Torschützenkönig Schick wiegt schwer. Der Stürmer und gebürtige Prager hat 17 Tore in 33 Länderspielen erzielt. Der Wahlbremer Pavlenka ist bei den Tschechen derzeit die Nummer zwei hinter Tomas Vaclik von Olympiakos Piräus. Der EM-Viertelfinalist muss gegen Schweden gewinnen, um dann am 29. März gegen Polen um ein Ticket für die Weltmeisterschafts-Endrunde im November in Katar spielen zu können. (dpa)