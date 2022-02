Fußball-Woche: Das erwartet die Fans

Fußball-Woche: Das erwartet die Fans © Eibner-Pressefoto/EXPA/Huter via www.imago-images.de

In der Europa League stehen die Entscheidungen für Borussia Dortmund und RB Leipzig an. Champions League wird auch gespielt - aber ohne deutsche Clubs. Die DFB-Frauen testen weiter in England. Und was geht noch für Jürgen Klopp und den FC Liverpool?

Berlin - RB Leipzig und - mehr noch - Borussia Dortmund müssen sich in der Europa League gehörig steigern, um doch noch das Achtelfinale zu erreichen. In der Champions League steigen weitere Großclubs ins neue Jahr ein, und die deutsche Frauen- Nationalmannschaft testet in England weiter ihre Form im EM-Jahr.

Europa League: Der Titel war das Ziel, doch erst einmal muss Borussia Dortmund nach der peinlichen 2:4-Heimpleite gegen die Glasgow Rangers im Achtelfinal-Rückspiel den Rückstand aufholen und deutlich gewinnen. Sonst ist der nächste Auftritt auf Europas Fußball-Bühne am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) zugleich der letzte des einstmals stolzen Champions-League-Siegers. Die Diskussion um die Mentalitätsfrage bei den BVB-Profis aber wird wohl bleiben. Daher nimmt Sportdirektor Michael Zorc die Mannschaft mit klaren Worten in die Pflicht: «Wenn sie Eier hat, dreht sie das im Rückspiel.»

Auch wenn die Ausgangslage nach dem Heimspiel-2:2 gegen Real Sociedad San Sebastian für RB Leipzig nicht die beste zu sein scheint, glaubt das Team von Trainer Domenico Tedesco am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN) an das Weiterkommen. «Wir fahren nach Spanien, um dort zu gewinnen», sagte Emil Forsberg. Allerdings wird das Unterfangen nicht einfach, Real ließ im eigenen Stadion in dieser Saison erst sechs Gegentore zu. Und schon im Hinspiel biss sich RB am Deckungsriegel oft die Zähne aus. Nun hoffen die Sachsen, dass der Gegner im eigenen Stadion offensiver zu Werke geht und sich Lücken auftun.

Champions League: Manchester United mit dem deutschen Trainer Ralf Rangnick trifft am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN und Sky) im Achtelfinale auf Atletico Madrid. Sowohl die kriselnden United-Profis um Superstar Cristiano Ronaldo als auch Madrid sind in ihren Ligen bislang hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Zuletzt trafen beide Teams 1991 aufeinander. Thomas Tuchels FC Chelsea empfängt am Dienstag den OSC Lille. FC Villareal nimmt es zu Hause gegen die «alte Dame» Juventus Turin auf, am Mittwoch startet Benfica Lissabon gegen Ajax Amsterdam in die K.o.-Runde.

DFB-Frauen: Für die deutschen Fußballerinnen steht am Mittwoch (20.30 Uhr/ZDF-Livestream) in Wolverhampton das letzte Spiel beim Arnold Clark Cup an. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft auf den Gastgeber und WM-Halbfinalisten England. Zuvor hatte es ein 1:1 gegen die starken Spanierinnen und am Sonntagabend eine 0:1-Niederlage gegen Olympiasieger Kanada gegeben. Das Vier-Nationen-Turnier gilt als wichtige Standortbestimmung für die Europameisterschaften im Juli ebenfalls in England.

Premier League: Geht da doch noch was? Trainer Jürgen Klopp und sein FC Liverpool können am Mittwoch (20.45 Uhr) im Nachholspiel des 19. Spieltages gegen Leeds United den Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City auf drei Punkte verkürzen. Am 9. April treffen die beiden Schwergewichte der Premier League im direkten Duell aufeinander. Am Samstag (13.30 Uhr) steht auch die Partie des FC Brentford gegen Newcastle United im Fokus. Brentfords Neuzugang Christian Eriksen, der im Sommer bei der EM mit einem Herzstillstand zusammengebrochen war, könnte zu seinem Debüt kommen.

Bundesliga: Hoffenheim will zum Auftakt des 24. Spieltags am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den Abstiegskandidaten Stuttgart seine Europa-Ambitionen untermauern. Der dritte Sieg in Serie würde dabei sehr helfen. Spitzenreiter FC Bayern steht nach dem mühsamen 4:1 gegen Schlusslicht Greuther Fürth am Samstag (18.30 Uhr) bei der Frankfurter Eintracht vor einer ganz anderen Herausforderung.

Der SC Freiburg (gegen Hertha BSC) und Bayer Leverkusen (gegen Arminia Bielefeld) können mit Heimsiegen weiter oben mitmischen. Der 1. FC Union Berlin muss im Duell mit Mainz 05 seine Serie von zuletzt drei Niederlagen unbedingt stoppen, um den Kontakt zu den Europa-Plätzen nicht langsam zu verlieren. Zum Duell der Enttäuschten empfängt Borussia Mönchengladbach (nach dem 0:6 gegen Dortmund Tabellen-13. mit 26 Punkten) den VfL Wolfsburg (12. mit 27 Punkten) - der Verlierer steckt mitten im Abstiegskampf. (dpa)