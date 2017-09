Fußballbuch „Gurkentruppe“: Vom Leitwolf bis zur Spielerfrau

Dominik Müller gelingt ein witziges Erstlingswerk aus dem Fußballreich. Dabei hat er gar nicht erst versucht ein typisches Fußballbuch zu schreiben. Mit spitzer, leichter Feder zeichnet er witzige Karikaturen der kuriosen Typen rund um den Fußball.

München – Mit Fußballbüchern ist es fast wie mit im Fernsehen übertragenen Fußballspielen. Es gibt immer mehr, ja inzwischen unendlich viele. Doch im Gegensatz zum Profisport, der auf wundersame Weise imstande ist, immer und immer wieder neues Spektakel, neue Dramen und Hochgefühle zu erzeugen, stoßen die Autoren von Fußballbüchern an natürlich Grenzen. Denn im Grunde ist schon alles gesagt und geschrieben worden über dieses global hochverehrte Spiel.

Der Münchner Dominik Müller, 43, hat nun dieses Problem in seinem Erstlingswerk „GURKENTRUPPE! – Der Fußball und seine Typen“ gemeistert, indem er gar nicht erst versuchte, ein typisches Fußballbuch – etwa mit tiefschürfenden Analysen oder sporthistorischen Bestandsaufnahmen – zu schreiben. Vielmehr setzte er bei seinem Streifzug durch die Welt des Kicksports vorwiegend auf stilistische Mittel: Auf Satire, auf die ironischen Perspektive. Herausgekommen ist dabei ein kleines Sammelsurium an mit spitzer, leichter Feder formulierten Karikaturen bzw. Parodien jener allgegenwärtigen, immer wiederkehrenden und nicht selten kuriosen Typen, die das Reich des Fußballs bevölkern.

Müller wendet seinen scharfen Blick dabei nicht nur auf das Spielfeld. Wobei natürlich die Traineroriginale (Beispiele: „Harter Hund“, „Feuerwehrmann“, „HB-Männchen“, „Genie“) ebenso intensiv beleuchtet werden wie die Spieler (Beispiele: „Superstar“, „Leitwolf“, „Publikumsliebling“, „Der Nicht-so-Intellektuelle“). Eine tragende Rolle wird in dem rund 200 Seiten umfassenden Büchlein aber auch den Fans, Funktionären und Randfiguren zuteil. Also den Ultras, Allesfahrern, Kuttenträgern, Fanclubvorsitzenden, Auswärtsbus-Saufköpfen, Verbandschefs, Spielerfrauen, Dorf-Vereinspräsidenten, Platzwarten, Vereinsheimwirten, Fußballvätern.

In seinen insgesamt 60, von sanftem Spott durchtränkten Kurzporträts hat der gelernte Tageszeitungs-Journalist natürlich keine neuen Wahrheiten zutage gefördert. Das lag ja auch nicht in seiner Absicht. Vielmehr ist es ihm gelungen, sich in sehr unterhaltsamer, unernster Form dem – in seiner so monströsen, weltumspannenden Wirkung immer noch unerklärten – Phänomen des Fußballs anzunähern.

Offensichtlich ist dabei, dass Dominik Müller weiß, wovon er schreibt. 15 Jahre lang war er Dauerkartenbesitzer und folgte dem Münchner Klub seines damals sicher schwer pochenden Herzens bis nach Lissabon und Tokio. Einer dieser etwas seltsamen Fußballtypen also, auch er.



„GURKENTRUPPE!“

Autor: Dominik Müller

Taschenbuch, Knaur TB,

208 Seiten, 9,99 Euro.

ISBN: 978-3-426-78882-0