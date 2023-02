Fußballprofi Miura wechselt mit 55 von Japan nach Portugal

Fußballprofi Kazuyoshi Miura wechselt im Alter von 55 Jahren zu einem Zweitligisten in Portugal. © Uncredited/AP/dpa

Die japanische Fußball-Legende Kazuyoshi Miura ist im Alter von 55 Jahren aus der Heimat auf Leihbasis zum portugiesischen Zweitligisten UD Oliveirense gewechselt.

Oliveira de Azeméis - „King Kazu“, wie Miura in Japan auch genannt wird, begann seine Profi-Karriere mit 15 Jahren in Brasilien. In den vier Jahrzehnten seither spielte der als ältester Fußballprofi der Welt geltende Miura auch in Italien, Kroatien und Australien. Als einer der erfolgreichsten Nationalspieler Japans erzielte er in 89 Länderspielen 55 Tore.

„Auch wenn dies ein neuer Ort für mich ist, werde ich hart arbeiten, um allen die Art von Spiel zu zeigen, für das ich bekannt bin“, sagte Miura, der am 26. Februar 56 wird. Dass er fließend Portugiesisch spricht, dürfte seine Eingewöhnung sehr erleichtern.

Unter Vertrag steht Miura bei Yokohama FC, spielte in Japan zuletzt aber beim Viertligisten Suzuka Point Getters. Die Eigentümergesellschaft von Yokohama ist seit dem vergangenen Jahr auch Mehrheitseigentümer von UD Oliveirense, der derzeit auf dem neunten Tabellenplatz steht. Nicht alle Fans des Clubs aus dem Norden Portugals sind indes begeistert von dem Neuzugang. Einige meinten, es wäre besser, jungen Spielern eine Chance zu bieten, schrieb die Zeitung „O Jogo“. dpa