Fußballverband: Bondscoach Louis van Gaal wegen Corona-Infektion in Isolation

Louis van Gaal © IMAGO

Wegen einer Infektion mit dem Coronavirus muss der niederländische Fußball-Nationaltrainer Louis van Gaal die nächsten Tage in seinem Hotel beim Trainingszentrum in Isolation bleiben. Das teilte der Fußballverband KNVB am Dienstag in Zeist bei Utrecht mit.

Zeist - Der niederländische Fußball-Nationaltrainer Louis van Gaal ist mit dem Coronavirus infiziert. Der Bondscoach werde in den nächsten Tagen in seinem Hotel beim Trainingszentrum in Isolation bleiben, teilte der Fußballverband KNVB am Dienstag in Zeist bei Utrecht mit. Die übrigen Mitglieder des Trainerteams werden demnach seine Aufgaben wahrnehmen. Es ist unklar, wie es dem 70 Jahre alten Trainer geht.

Die Mannschaft ist seit Montag zusammen, um sich auf zwei Länderspiele vorzubereiten. Am Samstag spielt Oranje zunächst gegen Dänemark und am kommenden Dienstag gegen Deutschland. Beide Spiele sind in Amsterdam. Van Gaal wollte diese Woche nutzen, um ein neues Spielsystem einzuführen.

Im November hatte sich der Bondscoach während der WM-Qualifikationsperiode bei einem Sturz vom Fahrrad die Hüfte gebrochen. Das entscheidende Spiel gegen Norwegen (2:0) hatte er daher von der Tribüne aus sehen müssen. Von der Verletzung hatte van Gaal sich völlig erholt.

Fußball-WM in Katar laut Louis van Gaal «lächerlich»

Hollands Bondscoach Louis van Gaal findet es «lächerlich», dass die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ausgetragen wird. Der FIFA ginge es nicht um die Entwicklung des Fußballs, sondern um Geld, sagte der Nationaltrainer der Niederlande in Amsterdam. Der 70-Jährige trifft mit seinem Team am nächsten Dienstag (29. März) in Amsterdam in einem Testspiel auf Deutschland.

«Ich finde es lächerlich, dass wir in einem Land spielen werden, um - wie die FIFA sagt - den Fußball dort zu entwickeln, in dem man dort ein Turnier austrägt», sagte van Gaal am Montag und kritisierte die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft (21. November bis 18. Dezember) durch die FIFA nach Katar. Es gehe um Geld, um kommerzielle Interessen. Darum gehe es der FIFA, sagte der frühere Bayern-Trainer van Gaal. (dpa)