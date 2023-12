Moukoko zum 1. FC Köln? Entscheidung offenbar gefallen

Von: Sascha Mehr

1. FC Köln ist auf der Suche nach einem neuen Stürmer und hat offenbar Youssoufa Moukoko vom BVB im Visier. Nun ist wohl eine Entscheidung gefallen.

Update vom 3. Dezember, 22.58 Uhr: Der 1. FC Köln wird seit Wochen und Monaten mit Youssoufa Moukoko vom BVB in Verbindung gebracht. Offenbar hat sich ein Transfer nun aber zerschlagen. Wie Florian Plettenberg vom Pay-TV-Sender Sky berichtet, will der Angreifer Borussia Dortmund nicht verlassen und sich auch nicht verleihen lassen.

Erstmeldung: Darmstadt – Die Bundesliga-Partie zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem 1. FC Köln steigt am Freitag, 1. Dezember 2023, um 20.30 Uhr in Darmstadt. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

SV Darmstadt 98 gegen 1. FC Köln: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem 1. FC Köln wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

SV Darmstadt 98 gegen 1. FC Köln: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem 1. FC Köln im Live-Stream übertragen.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

SV Darmstadt 98 gegen 1. FC Köln: Wer holt sich den Sieg?

Zum Start des 13. Spieltags der Fußball-Bundesliga kommt es zu einem Kellerduell. Der SV Darmstadt empfängt den 1. FC Köln und für beide Klubs geht es um viel, denn sowohl die Hessen als auch die Rheinländer benötigten dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

„Der Zusammenhalt in der Mannschaft ist nach wie vor gegeben. Alle arbeiten sehr intensiv und wollen den Bock umstoßen. Ich wünsche mir, dass sich das bald in etwas Zählbares ummünzt“, sagte Köln-Trainer Steffen Baumgart auf der Pressekonferenz vor der Partie beim SV Darmstadt 98.

„Ich glaube, dass sich der Abstiegskampf lange ziehen wird. Die oberen Mannschaften behalten bisher die Punkte und das sorgt für eine große Spanne zwischen den oberen und den unteren Teams“, so Baumgart weiter, der von seiner Mannschaft Einsatz erwartet: „Im Training ist die Aggressivität immer gegeben. Wir müssen es jetzt nur im Wettkampf zeigen. Beim Spiel gegen Bochum haben wir den Fight angenommen, konnten aber keine Akzente nach vorne setzen. Das gilt es jetzt besser zu machen.“

Darmstadt-Trainer Torsten Lieberknecht erwartet ein enges Duell: „Der 1. FC Köln sieht die Spiele gegen uns und danach gegen Mainz als die Duelle an, in welchen der Turnaround geschafft werden muss. Wir werden morgen ein sehr intensives Spiel erleben, auf das sich unsere Fans freuen dürfen. Es wird auf dem Platz heiß hergehen. Köln sieht uns auf Augenhöhe. Wir sehen im 1. FC Köln einen Erstligisten, der in den letzten Jahren für Furore in der Liga gesorgt hat. Ich erwarte, dass die Kölner den Weg nach vorne suchen werden und im Eins-gegen-Eins hoch pressen.“ (smr)