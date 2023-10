Gehaltsabzug für Fleischesser: VfL Osnabrück sorgt mit neuer Regel für Diskussionen

Von: Luca Hartmann

Der VfL Osnabrück will seinen Mitarbeitenden Geld für umweltschädliches Verhalten vom Lohn abziehen. Damit sorgt der Verein bei Arbeitsrechtlern für Diskussionen.

Osnabrück – Mitte August informierte Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück auf seiner Vereinshomepage über die sogenannte „Gemeinwohlklausel“. Ziel der vertraglich festgehaltenen Regelung ist die Kompensation von „beruflichen CO2-Emissionen“ der Mitarbeitenden. Die Regelung sorgt für Diskussionen.

VfL Osnabrück Gründung: 17. April 1899 Mitglieder: 8.000 (Stand: Oktober 2023) Abteilungen: Fußball, Gymnastik, Schwimmen, Tischtennis

Osnabrück platziert „Gemeinwohlklausel“ in Arbeitsverträgen

Durch die Klausel würden sich die Mitarbeitenden verpflichten, „ihre individuellen CO2e-Emissionen, die in beruflichem Kontext produziert werden“, zu kompensieren. Umweltschädliches Verhalten wird also vom Verein sanktioniert. Mit dem Auto zur Arbeit fahren, oder ein Steak zu essen, könnte die Mitarbeiter also künftig teuer zu stehen kommen. Denn den Arbeitnehmern droht ein Lohnabzug.

„Die Kompensation erfolgt, indem der entsprechende monetäre Wert direkt vom Gehalt des Arbeitnehmers bzw. der Arbeitnehmerin abgezogen wird“, heißt es von Seiten des VfL. In der Saison 2022/2023 betrug das Kompensationsvolumen demnach 7.000 Euro. Zur aktuellen Saison sei die Klausel in mehr als 40 Arbeitsverträgen verankert worden, kommt also bei mehr als zwei Drittel der hauptamtlichen VfL-Belegschaft zur Anwendung.

Der VfL Osnabrück sorgt mit einer neuen Regelung für Diskussionen. © IMAGO/osnapix

Mitarbeitern droht Gehaltsabzug bei Fleischkonsum

Um den Wert der Kompensation zu ermitteln, wird der ökologische Fußabdruck der Mitarbeiter erhoben. Dabei arbeitet der Verein mit dem externen Dienstleister „ForTomorrow“ zusammen. „Eingeflossen in die individuelle Berechnung sind hier unter anderem die Länge des Arbeitsweges, wie dieser zurückgelegt wird oder auch Aspekte wie vegane oder vegetarische Ernährungsgewohnheiten eingeflossen“, heißt es in der VfL-Mitteilung.

Ziel des Vereins sei „weniger die Kompensation selbst“, als viel mehr „eine Sensibilisierung der Mitarbeitenden für das Thema Enkeltauglichkeit und die individuelle Verantwortlichkeit einer jeden Person für Vermeidung und Reduktion der CO2e-Emissionen“. Einen möglichen Lohnabzug beschreibt der Zweitligist als monetären Anreiz zur Verhaltensänderung“.

Kritik an neuer Regelung bei Zweitligist Osnabrück

Den prinzipiell lobenswerten Anreiz der Osnabrücker ihre Mitarbeiter für umweltbewusstes Verhalten zu sensibilisieren, ruft durch die praktische Umsetzung jedoch Kritik auf den Plan. „Klar ist jedenfalls, dass es einen Arbeitgeber grundsätzlich nichts angeht, was seine Mitarbeiter privat machen. Die Essgewohnheiten und der Wohnort zählen bei den Arbeitnehmern eines Fußballvereins ganz sicher nicht dazu“, kritisiert beispielsweise Arbeitsrechtler Prof. Dr. Arnd Diringer in seiner Welt-Kolumne.

Auch, dass der Zweitligist den genauen Wortlaut der Gemeinwohlklausel nicht veröffentlichen möchte und die genaue Vertragsklausel indirekt geheim hält, sorgen unter anderem bei Diringer für Irritationen, insbesondere, weil der Verein selbst mit dem Thema an die Öffentlichkeit gegangen war. (LuHa)

