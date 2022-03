Die höchsten Sportwetten-Gewinne aller Zeiten

Wer Sportwetten abschließt, will gewinnen und ein paar Glückspilze stauben dabei enorme Summen ab. Hier sind einige der höchsten Sportwetten-Gewinne aller Zeiten.

Auf das richtige Team setzen und mit wenig Einsatz den ganz großen Wurf machen – davon träumen wohl alle, die ihr Glück bei Sportwetten versuchen. Mit Glück und der richtigen Strategie können Spieler ganz ordentliche Gewinne erzielen, aber einige Glückspilze stauben das richtig große Geld ab. Das ist zwar eher selten, aber möglich, wie diese Fälle zeigen.

Platz 5: 200.000 Euro durch cleveren Cash Out

Der kluge Einsatz eines Cash Outs hat einem britischen Spieler 2019 einen Gewinn von sagenhaften 200.000 Euro bei einem Einsatz von umgerechnet gerade einmal 6 Euro eingebracht, wie die „Sun“ berichtet. Cash Out ist die vorzeitige Auszahlung eines Wettscheins für einen bestimmten Betrag, den der Buchmacher bestimmt. So kann man Gewinne absichern, bevor die Wette abgeschlossen ist und einige Wettanbieter wie Jaxx, Oddset oder Tipico bieten das Verfahren an. In diesem Fall hatte der Spieler auf 10 Fußballspiele gewettet, unter anderem sollte Real Madrid Villarreal besiegen, und seinen Gewinn von 200.000 Euro auszahlen lassen, als Real Madrid tatsächlich gegen Villarreal vorne lag. Dem Team gelang schlussendlich nicht der Sieg, aber das konnte dem Glückspilz herzlich egal sein.

Platz 4: aus einem mach 250.000 Euro

Auch in Deutschland ist einem Spieler ein enormer Wettgewinn gelungen. 2018 tippte der Mann für fünf Fußballspiele das richtige Halbzeit- und Endergebnis und gewann dann mit einem Euro Einsatz die sagenhafte Summe von 250.000 Euro, wie der Spiegel berichtet. Laut Quoten hätten es sogar noch über 100.000 Euro mehr sein können, aber der Anbieter Tipico, bei dem die Wette platziert wurde, begrenzt die Gewinnausschüttung auf 250.000 Euro. Ärgerlich...

Platz 3: 435.000 Euro für Spieler aus Griechenland

Unglaubliche 16 Mal tippte ein Grieche bei einer Kombiwette im Jahr 2012 richtig. Der Wettanbieter Sportingbet musste dem Mann daraufhin den Rekordgewinn von 435.587,75 Euro auszahlen, so Goal.com. Selbst der Mediendirektor von Sportingbets war über den Riesengewinn bei 170 Euro Einsatz begeistert: „Diese Kombi war ein absoluter Geniestreich! Der Mann hat einfach Ahnung. Wir sollten ihn ab jetzt immer zu Rate ziehen, bevor wir unsere Quoten für‘s Wochenende aufmachen. Herausragend war die Siegwette auf Xanthi, schon allein dafür hat er diese Riesensumme verdient!“

Platz 2: 441.885 Euro für 35 Euro Einsatz

Aus dem Jahr 2018 kommt dieser Hammer-Gewinn: Gleich mit zwei Tipico-Kombiwetten und insgesamt 28 richtigen Tipps schaffte es ein Spieler mit einem Wettschein für 25 Euro und einem für 10 Euro, in Summe unglaubliche 441.885,81 Euro ausgezahlt zu bekommen, wie der Wettanbieter selbst berichtet. Er setzte vor allem auf Spiele in unbekannten Ligen und durch die zwei Spielscheine umging der Mann clever die Begrenzung der Gewinnausschüttung von Tipico. Ein echter Wett-Stratege...

Platz 1: 81 Cent werden 1,8 Millionen Euro

Mit reichlich Abstand kommt der verdiente Sieger dieses Glückspilz-Rankings aus Kenia. Hier hat ein Mann 2018 eine Kombiwette aus 17 Spielen platziert und alle richtig getippt. Das Ergebnis: 1,8 Millionen Euro aus einem Einsatz von gerade einmal 81 Cent. Laut Welt.de hat Gordon Ogada auf Spiele in verschiedenen Ligen getippt, vor allem aber auf Partien aus der englischen Premier League. Um einen Tipp musste er dabei besonders bangen: Das Unentschieden zwischen Liverpool und Tottenham wurde erst in der fünften Minute der Nachspielzeit durch den 2:2-Ausgleichselfer von Tottenhams Harry Kane besiegelt. So wurde das 100. Premier-League-Tor des englischen Nationalspielers zum lebensverändernden Glückstreffer für Gordon Ogada.