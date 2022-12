Georgina Rodriguez motzt mit Zwei-Millionen-Euro-Schmuck über Cristiano Ronaldos Bankrolle

Von: Boris Manz

Teilen

Cristiano Ronaldo ist mit Portugal bei der WM 2022. Seine Freundin hadert mit der neuen Bankrolle des Superstars und protzt mit wertvollem Schmuck.

Doha – In Portugals WM-Quartier müsste eigentlich Hochstimmung herrschen. Mit 6:1 wurde die Schweizer Nationalmannschaft überraschend deutlich aus dem Turnier geschossen. Und nun wartet mit Marokko ein vermeintlich einfaches Los auf die „Seleccao das Quinas Tugas“. Das Bild wirkt aber etwas getrübt: Vor allem, weil es ständig nur um Cristiano Ronaldo geht, der nach der Degradierung zum Bankspieler alles andere als glücklich wirkte.

Name Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Geburtstag und -ort 05. Februar 1985 in Funchal, Portugal Stationen Sporting Lissabon, Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin, Manchester United Leistungsdaten (Stand 09. Dez. 2022) 949 Spiele / 701 Tore / 223 Vorlagen Teamerfolge U.a. Europameister (2016), Champions-League-Sieger (5x), Englischer Meister (3x), Italienischer Meister (2x), Spanischer Meister (2x) Persönliche Auszeichnungen Weltfußballer des Jahres (5x), Europas Fußballer des Jahres (3x), UEFA Team of the Yearr (15x),

WM 2022: Cristiano-Ronaldo-Vertreter Goncalo Ramos überzeugt mit Dreierpack

Nach den Gerüchten um eine Einigung mit Al-Nassr stand Cristiano Ronaldo zum ersten Mal bei dieser WM nicht in der Startformation. Stattdessen feierte sein Stellvertreter Goncalo Ramos eine absolute Gala-Vorstellung.

Der 21-jährige Stürmer von Benfica Lissabon traf dreifach und wurde anschließend als „Man of The Match“ geehrt. Zusätzlich kursieren Gerüchte, die den portugiesischen Shooting-Star mit dem FC Bayern in Verbindung bringen.

Unterstützung für CR7: Georgina Rodríguez verweilt während der WM in Katar, um Cristiano Ronaldo vorort zu unterstützen. © Screenshot Instagram / georginagio

WM 2022: Georgina Rodriguez mit Bankrolle von Cristiano Ronaldo unzufrieden

Trotz des beeindruckenden Debüts, wollten viele Fans im Stadion Cristiano Ronaldo sehen. Mit Sprechchören forderten sie Trainer Santos auf, den fünfmaligen Weltfußballer auf den Rasen zu schicken. In der 74. Minute erhörte der Coach den Wunsch der Fans und gab dem Superstar noch ein paar Minuten Spielzeit.

Zu wenig für Georgina Rodriguez: Die Freundin von CR7 postete nach dem Spiel ein Bild aus dem Stadion und kritisierte darin die Entscheidung des Trainers. „Schade, dass wir den besten Spieler der Welt nicht über 90 Minuten genossen haben“, schrieb das 28-jährige Model.

Portugal-Nationalmannschaft: Georgina Rodgriuez mit Rolex-Uhr und Diamantring in Katar im Stadion

Im weiteren Text des Postings versprach Rodriguez zwar, den Portugiesen weiterhin die Daumen zu drücken, trotzdem stieß das Statement auf Unverständnis. „Was für eine Nachricht, die zur Spaltung beiträgt. Es ist ein Team-Spiel, nicht nur Cristiano“, schrieb eine Userin. Andere teilten ihre Ansicht und lobten ihr tolles Outfit.

Pikant an dem Bild: Wie die englische Zeitung „The Mirror“ berichtet, war allein Rodriguez‘ Schmuck mehrere Millionen wert. Ihre Rolex-Uhr soll rund 460.000 Euro wert gewesen sein, zusammen mit dem fast 700.000-Euro-Verlobungsring und einem weiteren Diamantring für etwa 350.000 Euro und den anderen Accessoires dürfte das Gesamtpaket über zwei Millionen Euro gekostet haben.

WM 2022: Cristiano Ronaldo trifft mit Portugal auf die Schweiz

Auch im Viertelfinale wird Georgina Rodgriguez Portugal wieder im Stadion anfeuern. Das Spiel gegen Marokko findet am 10. Dezember statt. Ob Cristiano Ronaldo dann wieder in der Startelf steht, ist angesichts des starken Spiels gegen die Schweiz allerdings fraglich.