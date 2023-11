BVB steigt wohl ins Rennen um größtes südamerikanisches Mittelfeldtalent ein

Der Brasilianer André von Fluminense aus Rio de Janeiro ist eines der größten Talente Südamerikas. Offenbar beobachtet der BVB den Mittelfeldspieler.

Dortmund – Um den großen Ansprüchen zu genügen, scheint der Kader von Borussia Dortmund in dieser Spielzeit nicht gut genug besetzt zu sein. Während der große Konkurrent FC Bayern offenbar den ersten Transfer für den kommenden Sommer eintütet, bietet das Wintertransferfenster dem BVB und Sportdirektor Sebastian Kehl die Möglichkeit, nochmal für die aktuelle Spielzeit nachzulegen. Laut dem renommierten englischen Transfer-Insider Ben Jacobs ist der Klub am 22-jährigen Brasilianer André von Fluminense interessiert, der aktuell das größte Mittelfeldtalent Südamerikas ist.

André spielt sich in der Copa Libertadores und der Selecão ins Blickfeld von Borussia Dortmund

Auch wenn André in Europa noch ein unbeschriebenes Blatt ist, hat der zentrale Mittelfeldspieler dem südamerikanischen Fußball bereits seinen Stempel aufgedrückt. Anfang November gewann der junge Profi mit Fluminense erstmals in der Vereinsgeschichte die Copa Libertadores. Im Finale des wichtigsten Vereinswettbewerbs Südamerikas gegen die Boca Juniors (2:1 nach Verlängerung) spielte der hochveranlagte Spieler die vollen 120 Minuten.

Sein Trainer und großer Förderer Fernando Diniz vertraut seinem Schützling bedingungslos – auch in der brasilianischen Nationalmannschaft. Denn Diniz ist nicht nur Trainer bei Fluminense, sondern coacht aktuell auch das Nationalteam. André gehört für die kommenden Länderspiele der Selecão in Kolumbien und gegen Argentinien bereits zum vierten Mal zum Kader der Nationalmannschaft. Zweimal wurde er bereits eingewechselt.

Holt der BVB den neuen Casemiro?

Das Spielerprofil von André ist für Borussia Dortmund besonders interessant. Der Mittelfeldmann ist extrem ball- und passsicher, spielt in der brasilianischen Série A die meisten Pässe und beweist immer wieder seine Spielintelligenz. So treibt André zum einen sein Team aus der Zentrale immer wieder nach vorne. Zum anderen kommt der 22-Jährige bei einem Ballverlust seiner Mannschaft hervorragend hinter die Balllinie und unterbindet regelmäßig gefährliche Konter.

Eines seiner großen Vorbilder ist Manchester Uniteds Casemiro. Während sich der Spielstil der beiden Kicker deutlich unterscheidet, beeindruckt André vor allem die Führungsstärke und Erfahrung seines Landsmannes, wie er am vergangenen Wochenende nach dem 1:1 im Clásico gegen Flamengo verriet: „Casemiro ist ein Typ, der eine große Karriere hinter sich hat. Ich versuche, viel mit ihm zu reden, wenn ich in der Nationalmannschaft bin. Er ist jemand, der mir viele Ratschläge gibt. Er ist ein großer Anführer und alles, was ich tun muss, ist, weiter gut zu spielen.“ Perspektivisch könnte André die Postion von Casemiro in der Selecão übernehmen.

BVB mit großen Konkurrenten im Buhlen um André

Das Interesse von Borussia Dortmund an André ist keine Überraschung. Mit Liverpool, die den Brasilianer offenbar bereits seit zwei Jahren beobachten und Manchester United stehen aber zwei Schwergewichte des Weltfußballs noch vor dem BVB. Auch die Ablösesumme von 40 Millionen Euro wäre nicht ohne weiteres für den Revierklub zu stemmen. Immerhin könnte der BVB André viel Spielzeit bieten. Außerdem hat der Klub mehrfach bewiesen, dass er junge Spieler hervorragend weiterentwickeln kann. Trotz der vergleichsweise hohen Ablöse könnte den Dortmundern dennoch in einigen Jahren ein enorm hoher Wiederverkaufswert winken. Ein Wechsel von André im Winter nach Europa ist insgesamt sehr wahrscheinlich. Die Saison in Brasilien endet Anfang Dezember. Somit wäre dieser Zeitpunkt für einen Transfer auch für seinen Verein Fluminense passend.

Der Brasilianer macht kein Geheimnis daraus, dass es sein Traum ist, nach Europa zu wechseln: „Jeder junge Spieler möchte eines Tages in Europa spielen. Das ist nicht nur mein Traum, sondern der der allermeisten. Ich habe einen Vertrag bei Fluminense. Sollten Angebote kommen, werden wir mit dem Verein sprechen und entscheiden, was für alle das Beste ist.“ Nachdem der 22-Jährige, der sein Profidebüt 2020 mit 19 Jahren gab, in kürzester Zeit den südamerikanischen Fußball erobern konnte, könnte für André im Januar der nächste Siegeszug beginnen – dann aber in Europa. (jsk)