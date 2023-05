Beerbt er Glasner bei der Eintracht? Graz-Trainer angeblich in Frankfurt im Gespräch

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt zeigt offenbar Interesse an Trainer Christian Ilzer, falls Oliver Glasner den Klub im Sommer verlässt.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt spielt eine schwache Rückrunde in der Fußball-Bundesliga, die den Klub die erneute Teilnahme an der Champions League kostet. Möglich ist zumindest noch die Qualifikation für Europa League und Conference League. Ein großes Thema in den letzten Wochen und Monaten war, neben den durchwachsenen Leistungen auf dem Platz, die Zukunft von Trainer Oliver Glasner.

Name Christian Ilzer Alter 45 Verein Sturm Graz Funktion Cheftrainer

Eintracht Frankfurt mit schwacher Rückrunde

Der Österreicher rückte von einzelnen Spielern ab und auch mit Sportchef Markus Krösche gab es wohl immer wieder Meinungsverschiedenheiten. Glasner schaffte es nicht, trotz qualitativ starkem Kader, den Abwärtstrend zu stoppen. Sollte es im Sommer zu einem größeren Umbruch bei Eintracht Frankfurt kommen, könnte der 48-Jährige mit einem vorzeitigen Abschied liebäugeln. Der Coach will mit der SGE regelmäßig um die internationalen Wettbewerbe spielen, doch mit dem Abgang von zahlreichen Leistungsträgern wäre das ein schwieriges Unterfangen.

„Ich habe wirklich noch lange genug Vertrag, die Zeit drängt nicht. Mir ist wichtig, dass es eine gemeinsame Perspektive gibt, die es zulässt, nachhaltig um die internationalen Plätze mitzuspielen“, sagte er vor einigen Wochen in einem Interview mit der FR. Ein neues Vertragsangebot des Vereins soll längst vorliegen. Glasner besitzt einen Vertrag bis Mitte 2024 bei der SGE.

Christian Ilzer steht offenbar bei Eintracht Frankfurt hoch im Kurs. © IMAGO/GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Spätestens seit dem Sieg in der Europa League mit Eintracht Frankfurt ist Glasner in ganz Europa begehrt. Zuletzt bestätigte Glasner gegenüber der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung, dass ihn verschiedene Vereine verpflichten wollten: „Ich hatte auch schon Anfragen aus der Premier League, aber ich habe abgesagt.“ Um welche Vereine es sich handelte, verriet der 48-Jährige allerdings nicht.

Eintracht Frankfurt mit Interesse an Ilzer?

Eintracht Frankfurt muss für den Fall, dass Glasner den Verein im Sommer verlassen will, vorbereitet sein. Wie der Pay-TV-Sender Sky berichtet, hat die SGE bereits einen möglichen Nachfolger des 48-Jährigen im Visier. Christian Ilzer, Trainer des österreichischen Erstligisten Sturm Graz, steht offenbar auf der Liste der Adler.

Konkrete Gespräche oder gar Verhandlungen gab es allerdings bislang nicht zwischen Eintracht Frankfurt und dem Coach. Ilzer, der gerade erst Cupsieger mit Sturm Graz geworden ist, will den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen und ist offen für einen Wechsel in die deutsche Bundesliga. Schlägt die SGE zu? (smr)