Ex-Eintracht-Coach Glasner hat Entscheidung über seine Zukunft getroffen

Von: Sascha Mehr

Der ehemalige Cheftrainer von Eintracht Frankfurt, Oliver Glasner, hat seine Zukunftsplanung für nach der Zeit bei der SGE bekanntgeben.

Frankfurt – Die Zeit für Oliver Glasner als Cheftrainer bei Eintracht Frankfurt ist vorbei. Das Finale im DFB-Pokal gegen RB Leipzig Anfang Juni war die letzte Partie des Österreichers bei den Adlern. Der 48-Jährige erlebte äußerst erfolgreiche Jahre am Main, mit dem Sieg in der Europa League 2022 und der damit verbundenen erstmaligen Qualifikation für die Champions League.

Oliver Glasner Geboren: 28. August 1974 Letzter Verein: Eintracht Frankfurt Funktion: Trainer

Eintracht Frankfurt: Glasner äußert sich zu Zukunftsplänen

„Ich bin eigentlich relativ ruhig. Natürlich enttäuscht, ein bisschen Wehmut nach dieser tollen Stimmung von uns. Auf der anderen Seite aber auch stolz, was wir hier bewegt haben. Wenn ich darüber spreche, bekomme ich Gänsehaut links, rechts, überall. Die beiden Jahre werden immer in meinem Herzen bleiben“, sagte Glasner direkt nach dem Leipzig-Spiel in Berlin.

Über seine Zukunft hielt sich der Österreicher im Anschluss an das Pokalfinale noch sehr bedeckt: „Ach, keine Ahnung, ich habe jetzt keinen Kopf, mir über meine Zukunft Gedanken zu machen. Ansonsten ist es auch Zeit, mein Handicap im Golf wieder zu verbessern. Ich bin sehr entspannt.“

Oliver Glasner, Ex-Cheftrainer von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Marc Schueler

Nun hat sich Glasner aber dazu geäußert, wie die nächsten Monate bei ihm aussehen werden. „Ich glaube nicht, dass ich im Juli schon wieder auf einer Trainerbank sitzen werde. Sondern kann mir gut vorstellen, auch mal in anderen Sportarten als Trainer zu hospitieren, um da den Horizont wieder ein bisschen zu erweitern“, sagte der 48-Jährige im Gespräch mit der Bild.

Eintracht Frankfurt: Ex-Trainer Glasner offen für Angebote

„Ich bin seit meinem 18. Lebensjahr durchgängig im Fußball, jetzt habe ich wirklich einmal Zeit für meine Familie und mich, weil ich nicht ständig in Gedanken bei der Saisonvorbereitung oder dem nächsten Testspielgegner bin“, so Glasner weiter. Trotzdem sei er offen gegenüber Angeboten von Vereinen.

Zwei Wochen nach dem letzten Spiel hat Glasner für seinen Ex-Verein nur warme Worte übrig, wie er zur Bild sagte: „Was mich wirklich glücklich macht: Wir können uns in Frankfurt alle in die Augen schauen. Es waren zwei überragende Jahre. Erst der Gewinn der Europa League, dann die Teilnahme an der Champions League, jetzt die Qualifikation für die Conference League. Ich werde immer gerne zurück zur Eintracht und nach Frankfurt kommen.“ (smr)