Giulia Gwinn mit Fußball-Profi zusammen: DFB- und FC-Bayern-Star spricht vor Frauen-EM über Fernbeziehung

„Wusste erst gar nicht, wo das liegt“

+ © Constantin Frommann bei Instagram Constantin Frommann und Giulia Gwinn sind ein Paar: Der Keeper postete dieses Pärchen-Foto vorm Schloss Nymphenburg am Valentinstag 2022 bei Instagram. © Constantin Frommann bei Instagram

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Armin T. Linder schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Giulia Gwinn ganz privat: Vor der Frauen-EM sprach die DFB- und FC-Bayern-Spielerin auch über ihre Fernbeziehung zu einem Fußball-Profi.

München - Giulia Gwinn (23) vom FC Bayern soll zu den Stützen der DFB-Fußballerinnen bei der Frauen-EM in England zählen, ist wohl als Außenverteidigerin gesetzt. Zum Auftakt der WM 2019 hatte sie das Siegtor zum 1:0 gegen China erzielt. Ob ihr gegen Dänemark am Freitag (21.00 Uhr, ZDF und DAZN sowie bei tz.de im Live-Ticker) wieder so ein Blitzstart gelingt? „Klar, das war etwas ganz, ganz Besonderes. Man hofft einfach, dass das wieder der Fall sein kann“, so Gwinn.

Giulia Gwinn will mit DFB-Team bei Frauen-EM „um den Titel mitzuspielen“

Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch vor EM-Start im Londoner Stadtteil Brentford zeigte sich Gwinn optimistisch und bestens gelaunt. „Es herrscht einfach pure Vorfreude. Wir haben eine sehr, sehr gute Energie bei uns im Team“, so die Bayern-Spielerin. Der Anspruch einer deutschen Nationalmannschaft sei es immer, „um den Titel mitzuspielen“ - auch wenn sie nicht zum Kreis der Topfavoriten gehöre. Die Spielerinnen seien hochmotiviert und würden sich freuen, „Werbung für unseren Fußball zu machen“, erklärte Gwinn weiter.

Giulia Gwinn privat: DFB-Spielerin ist auch Instagram-Star

Werbung für sich selbst macht Gwinn traditionell sehr intensiv bei Social Media. Urlaubsfotos im roten Sommerkleid, Fotoshooting am See - Gwinn gewährt dort gerne Einblicke in ihr Leben. Mit über einer Viertelmillion Instagram-Followern ist sie die unumstrittene Social-Media-Queen der DFB-Frauen. Auch wenn die „schönste Fußballerin der Welt“ das noch mal deutlich toppt. Der Job als Fußball-Influencerin ist für Gwinn dank der vielen Fans und zahlreichen Werbepartner ein „guter Nebenverdienst zum Fußball“, wie sie selbst sagt.

Giulia Gwinn privat: Sie führt Fernbeziehung mit Torwart von SV Meppen

Auch um ihren Beziehungsstatus macht Gwinn kein Geheimnis - unlängst sprach sie mit der Bild am Sonntag ganz offen darüber. Sie führt nach eigenen Angaben eine Fernbeziehung mit Torhüter Constantin Frommann. „Wir haben uns in Freiburg kennengelernt. Und ich kann mich noch daran erinnern, als er mir sagte, dass er nach Meppen geht“, sagte die Abwehrspielerin des FC Bayern München im Interview der Bild am Sonntag. „Ich wusste erst gar nicht, wo das liegt. Ich war richtig erschrocken, dass es fast Holland war.“

+ Constantin Frommann und Giulia Gwinn sind ein Paar. © Werner Scholz/Imago

Der 24 Jahre alte Frommann spielte in der vergangenen Saison beim Drittligisten SV Meppen. Er hatte auch schon Einsätze für die deutsche U20-Nationalmannschaft. Derzeit ist Frommann vereinslos und als Probespieler mit dem Karlsruher SC unterwegs. Ob er sich beim Zweitligisten für einen Vertrag empfiehlt? Die Entfernung nach München wäre jedenfalls deutlich geringer. Noch ist wohl alles offen. Der KSC twitterte am Mittwoch: „Constantin Frommann wird auch in den kommenden Wochen unser Torhüterteam komplettieren. Der 24-Jährige war im Trainingslager dabei und hält sich weiterhin bei uns fit, bis Marius Gersbeck wieder ins Tor zurückkehren kann.“

Zurück zu Giulia Gwinn: Die ersten beiden EM-Gruppenspiele der DFB-Frauen in London-Brentford sind übrigens ausverkauft. Alle rund 15.000 Tickets sind abgesetzt, 1500 Fans werden aus Deutschland erwartet. „Das lässt das Fußballherz schon höher schlagen. Diese Atmosphäre wollen wir aufsaugen und mit ins Spiel nehmen“, sagte Gwinn. Wann spielt Deutschland bei der Frauen-EM? Der große DFB-Überblick. (lin mit dpa/sid)