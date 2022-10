Gladbach bis auf Weiteres auch ohne Torwart Sommer

Torwart Yann Sommer vom Borussia Gladbach fällt wegen einer Sprunggelenksverletzung länger aus. © Carmen Jaspersen/dpa

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss bis auf Weiteres auch auf Torhüter Yann Sommer verzichten. Wie die Borussia am Mittwoch mitteilte, erlitt der Schweizer Nationalkeeper am Dienstag beim 1:2 beim Zweitligisten SV Darmstadt 98 im DFB-Pokal eine Sprunggelenksverletzung.

Mönchengladbach - Nähere Angaben machten die Gladbacher nicht. Unklar ist zudem, was die Verletzung für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar bedeutet, die am 20. November beginnt.

Bei der Schweizer Nationalmannschaft sind die Hoffnungen indes groß, auf Sommer zählen zu können. „Wir sind informiert, haben uns mit Yann ausgetauscht und haben auch die Bilder der medizinischen Abteilung gesehen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass er für die WM wieder hundertprozentig fit sein wird“, sagte der Torwarttrainer des Schweizer Nationalteams, Patrick Foletti, der Zeitung „Blick“. Sommer war maßgeblich am Viertelfinaleinzug der Schweiz bei der EM im vergangenen Jahr beteiligt.

Auch die Borussia trifft der Auswahl hart. In Jonas Hofmann hatte sich ein weiterer Leistungsträger der Rheinländer ernsthaft beim Pokal-Aus verletzt. Der Allrounder erlitt eine Schultereckgelenkssprengung, soll nach Club-Angaben aber bis zum WM-Start wieder fit werden. Beide Spieler sind für die Gladbacher Leistungsträger und waren seit Wochen in Top-Form. Am Saisonende läuft der Vertrag des 33-Jährigen Sommer aus. Die Borussen bemühen sich seit Monaten um eine Vertragsverlängerung, die bei Hofmann bereits gelang. dpa