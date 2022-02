Rangers - BVB live: Wo läuft die Europa League heute im TV und Stream?

Von: Patrick Mayer

In der Europa League bei den Glasgow Rangers unter Druck: Marco Reus (re.) und der BVB. © IMAGO / Eibner

Der BVB braucht bei den Glasgow Rangers einen Sieg. Wer übertragt das Dortmund-Spiel live im TV? Wo sind die Europa-League-Playoffs im Live-Stream zu sehen? tz.de liefert den Überblick.

München/Glasgow - Was war das für Rückschlag, den Borussia Dortmund beim 2:4 (0:2) gegen die Glasgow Rangers kassierte. Zeitweise lust- und kraftlos traten die Westfalen im Playoff-Hinspiel zum Europa-League-Achtelfinale gegen wilde Schotten auf. Das war viel zu wenig für einen Klub, der in der Fußball-Bundesliga eigentlich dem großen FC Bayern München die Meisterschaft streitig machen will.

Zuversicht sammelte der BVB dann durch ein 6:0 (2:0) gegen Borussia Mönchengladbach. „Uns erwartet ein heißes Match. Wir wissen, dass wir am Donnerstag ein Endspiel haben. Heute haben wir unser Selbstvertrauen zurückgeholt. Es erwartet uns ein Kampf, den geben wir nicht auf. Wir werden bereit sein“, erklärte Kapitän Marco Reus hinterher bei DAZN.

Hier sehen Sie Glasgow Rangers - Borussia Dortmund live im TV

An diesem Donnerstag steht nun das Rückspiel (ab 21 Uhr) an. Doch: Wo sehen Sie den BVB in Glasgow live? Ausschließlich beim Streamingdienst DAZN? Nein. Die TV-Rechte für die Europa League hat auf dem deutschen Markt der Kölner Free-TV-Sender RTL.

Und: RTL startet die Übertragung bereits um 20.15 Uhr mit einem „Countdown“. Der Moderatorin Laura Papendick wird im Ibrox Stadium in Glasgow Ex-BVB-Spieler Karl-Heinz „Kalle“ Riedle zur Seite stehen. Kommentiert wird das Spiel, wie gewohnt bei RTL, von Marco Hagemann.

DAZN? Sky? RTL+! So sehen Sie Glasgow Rangers - Borussia Dortmund im Live-Stream

Über den Streamingdienst RTL+ ist das Auswärtsspiel der Dortmunder in Schottland im Live-Stream zu sehen. Das monatlich kündbare Abo kostet 4,99 Euro pro Monat. Der erste Monat ist für Neukunden kostenlos.

Der Überblick: Borussia Dortmund bei den Glasgow Rangers live im TV und im Live-Stream

Wettbewerb Europa League, Playoffs Achtelfinale, Rückspiel Spiel Glasgow Rangers - Borussia Dortmund Termin Donnerstag, 24. Februar, 21 Uhr Stadion Ibrox Stadium, Glasgow Live im TV RTL Live-Stream RTL+ Moderation Laura Papendick Kommentator Marco Hagemann Experte Karl-Heinz Riedle Live-Ticker tz.de

Im Video: Rückschlag für den BVB - Dortmunder ohne Haaland nach Glasgow

Europa-League-Achtelfinale: Sie wären mögliche Gegner von Borussia Dortmund

Ziel des fünfmaligen Bundesliga-Meisters (1995, 1996, 2002, 2011, 2012), der in der Champions League gescheitert war, ist ohne jeden Zweifel das Achtelfinale. Für dieses haben sich bereits nach der Gruppenphase acht Mannschaften qualifiziert.

Bei der Auslosung des Europa-League-Achtelfinales an diesem Freitag (ab 12 Uhr) in Nyon kommen sie in den ersten Lostopf. Der BVB wäre im zweiten. Duelle zweier Teams aus demselben Land sind bei Hin- und Rückspiel (10. und 17. März) ausgeschlossen. Eintracht Frankfurt und das Bundesliga-Topteam Bayer Leverkusen wären also keine potentiellen Gegner.

Deutschland Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen Frankreich Olympique Lyon, AS Monaco England West Ham United Türkei Galatasaray Istanbul Serbien Roter Stern Belgrad Russland Spartak Moskau

Glasgow Rangers - Borussia Dortmund: Alle Infos im Live-Ticker von tz.de

Wenn Sie keine Gelegenheit haben, sich das Playoff-Spiel live im TV oder im Live-Stream anzusehen, haben wir die Lösung für Sie. Es kann ja gut sein, dass Sie gerade auf dem Heimweg von der Arbeit sind. Oder dass Sie unterwegs mit Freunden sind. Keine Sorge. tz.de begleitet das Europa-League-Spiel des BVB bei den Glasgow Rangers im Live-Ticker. (pm)