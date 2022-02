Glasgow Rangers - BVB live: Übertragung im Free-TV und Dortmunds Aufstellung

Von: Sven Schneider

Das Spiel Glasgow Rangers gegen den BVB wird live im Free-TV und Livestream gezeigt. © Bernd Thissen/dpa

Fußballfans kommen am Donnerstag voll auf ihre Kosten. Das Rückspiel in der Europa League Glasgow Rangers gegen den BVB wird kostenlos Übertragen. Hier alle Infos:

Glasgow - Borussia Dortmund* steht gewaltig unter Druck im Rückspiel der Europa League. Nach dem 2:4-Debakel in der vergangenen Woche reiste der BVB-Kader* am Mittwoch in Richtung Schottland. Die Ernüchterung folgte aber bereits am Flughafen: Toptorschütze Erling Haaland* ist nicht mit an Bord.

Der Norweger wird neben drei weiteren Spielern in der Aufstellung des BVB* am Donnerstagabend fehlen. Wie alle Fans von Borussia Dortmund werden die daheimgebliebenen Das mögliche kleine Fußballwunder vor dem heimischen TV-Gerät verfolgen. Anders als noch im Hinspiel gibt es hier aber eine Änderung. Das Spiel Glasgow Rangers - BVB wird kostenlos live im Free-TV und Livestream übertragen*, wie wa.de* berichtet. *wa.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.