Bleibt Glasner nach Eintracht-Abschied in der Bundesliga? Ambitionierter Klub zeigt Interesse

Trainer Oliver Glasner wird Eintracht Frankfurt im Sommer verlassen. Ein Bundesliga-Konkurrent zeigt Interesse an einer Verpflichtung.

Frankfurt/Mönchengladbach – Der 34. Bundesligaspieltag der Saison 2022/23 wurde sehr emotional für Oliver Glasner, denn die Partie gegen den SC Freiburg war sein letztes Heimspiel als Cheftrainer von Eintracht Frankfurt. Nach einer holprigen Hinrunde endete die Spielzeit mit einem Happy End. Durrch den späten Sieg gegen die Breisgauer löste die SGE das Ticket für den Europapokal. Offen ist allerdings noch, in welchem Wettbewerb die Adler starten werden.

Oliver Glasner Geboren: 28. August 1974 Verein: Eintracht Frankfurt Funktion: Cheftrainer

Eintracht Frankfurt: Glasner will den Pokalsieg

Das Finale des DFB-Pokals gegen RB Leipzig am Samstag (3. Juni) wird für Glasner das abschließende Spiel in Diensten von Eintracht Frankfurt sein. Der Österreicher will sich mit einem Titel aus der Bankenmetropole verabschieden. Es wäre der zweite nach dem Triumph in der Europa League im vergangenen Jahr, als Eintracht Frankfurt das Finale nach Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers gewinnen konnte.

Einen Gedanken an seinen Abschied verschwendet Glasner bislang nicht, denn die Qualifikation für das internationale Geschäft über die Bundesliga war nur der erste Schritt des perfekten Endes am Main. „Ich ziehe den Hut vor dieser Gruppe. Die Belohnung ist europäischer Fußball. Es gibt kaum eine Stadt oder einen Verein, der Europa so lebt wie die Eintracht – ob Champions League oder Conference League. Wir sind, ich bin noch nicht fertig – wir wollen den Pokal holen“, gibt sich der 48-Jährige selbstbewusst.

Doch wie geht es danach weiter? Wie das Portal Gladbachlive des Express berichtetet, ist Oliver Glasner in den Fokus von Borussia Mönchengladbach gerückt. Die Elf vom Niederrhein hat eine enttäuschende Saison hinter sich und Trainer Daniel Farke steht nach nur einer Spielzeit vor dem Aus. Bislang hat der Verein die Entlassung von Farke nicht bestätigt, es erscheint aber unwahrscheinlich, dass der 46-Jährige am Niederrhein weitermachen darf.

Eintracht Frankfurt: Glasner bei Mönchengladbach im Gespräch

„Wir haben ganz bestimmt nicht zu 100 Prozent das erfüllt, was wir uns gewünscht haben. Aber wir sind auch weit davon entfernt, es als Horror-Saison oder Absturz zu bewerten“, hatte Farke, der aus 36 Pflichtspielen einen Punkteschnitt von nur 1,28 Zählern einfuhr, vor dem letzten Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg gesagt.

Sollte Oliver Glasner bei Borussia Mönchengladbach unterschreiben, würde er den gleichen Weg gehen wie einst Adi Hütter. Damals wurde Hütter aber per Ausstiegsklausel von Eintracht Frankfurt losgeeist, dieses Mal würde es Glasner zum Nulltarif geben. Hütter scheiterte krachend in Gladbach und musste nach einer Saison wieder gehen, nachdem er wie nun Farke Zehnter geworden war in der Bundesliga. (smr)